دبا الحصن تطلق مبادرة متطورة لقياس جودة الهواء

أطلقت بلدية دبا الحصن، بالتعاون مع بلدية الشارقة، مبادرة بيئية لقياس جودة الهواء الخارجي في مختلف المناطق السكنية والزراعية والصناعية بالمدينة.

وتأتي هذه الخطوة، التي تتم عبر مركبة قياس جودة الهواء المتنقلة، تماشياً مع رؤية البلدية وجهودها، لتعزيز منظومة الصحة العامة والبيئة المستدامة في دبا الحصن.

وتركز البلدية من خلال هذه الجهود على تحقيق معايير مهمة تشمل جودة المياه، وكفاءة شبكات الصرف الصحي، وسلامة الغذاء، والحد من تلوث الهواء، ما يدعم مكانة المدينة بيئة صحية ومستدامة.

وأكد طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، أن البلدية حريصة على تعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة صحية سليمة للمجتمع، مشيراً إلى أن الهدف من إطلاق مثل هذه المبادرات البيئية هو مراقبة جودة الهواء بشكل دقيق ومستمر، وتقديم نتائج تسهم في اتخاذ القرارات المناسبة.