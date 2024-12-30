محمد القرقاوي يهنئ البروفيسور ياسين آيت الفوز بجائزة "نوابغ العرب 2024" عن فئة الاقتصاد

تواصل معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لمبادرة "نوابغ العرب"، مع البروفيسور ياسين آيت بتقنية الاتصال المرئي بالفيديو لإبلاغه على فوزه بجائزة "نوابغ العرب 2024" عن فئة الاقتصاد، مؤكداً أن العقول العربية الفذة، لا سيما في مجال الاقتصاد وإستراتيجياته، هي محل فخر واعتزاز المواهب الشابة والكفاءات في العالم العربي لأنها الممكّن والمحفز والمسرّع لاستعادة الدور العربي الفاعل في مسارات التقدم.

وقال معالي محمد القرقاوي، إن جوائز نوابغ العرب تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم العقول العربية المتميزة والتعريف بإنجازاتها وتوسيع أثرها المعرفي والتنموي الفاعل في تخصصاتها لتصميم مستقبل المنطقة العربية والعالم.

وخاطب معاليه البروفيسور ياسين آيت، قائلاً: "نظرياتكم في القياس الاقتصادي والتحليل المالي أصبحت مرجعاً للعديد من المؤسسات والأسواق والاقتصادات والحكومات، ودراساتكم تلهم جيلاً جديداً من الاقتصاديين المتمكنين عربياً وعالميا، وبكم يعتز الجميع في العالم العربي".

ودعا الأجيال الصاعدة والمواهب الناشئة، لا سيما في مجال الاقتصاد، إلى الاقتداء بقصص النجاح الملهمة لنوابغ العرب في تحويل الطموحات إلى واقع ملموس، مؤكداً أن جوائز "نوابغ العرب" مستمرة في تسليط الضوء على إنجازات وإبداعات العقول العربية الملهمة.

ونشر البروفيسور ياسين آيت العديد من الأبحاث في الأوساط الاقتصادية، ومن أكثرها اقتباساً في رسائل الماجستير والدكتوراه دراسة " مقياسان هما تحديد التقلب المتكامل باستخدام بيانات عالية التردد، والذي يتناول التحديات التي تفرضها البنية الدقيقة مكثّفة العمليات للأسواق المالية والاقتصادية عند تقدير تقلّب العائدات عالية التردد، ويقترح البروفيسور من خلال الدراسة إطار عمل لإنجاز التقديرات بمقياسين متوازيين، واستخدام البيانات الدقيقة بشكل مثالي للتوفيق بين مقياس النمذجة المستمرة ومقياس العينات المنعزلة، بما يحسّن دقة التوقعات، بغضّ النظر عن ازدحام تحركات السوق.