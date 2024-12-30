محمد بن راشد يبارك فوز البروفيسور ياسين ايت سحالية بجائزة نوابغ العرب عن فئة الاقتصاد

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فوز البروفيسور ياسين ايت سحالية بجائزة نوابغ العرب عن فئة الاقتصاد.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة" إكس": نبارك اليوم للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الاقتصاد لعام 2024، البروفيسور ياسين ايت سحالية من الجزائر أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة برينستون، والذي قدّم إسهامات استثنائية في تطوير مقياس اقتصادي مالي متقدمة، لتحديد مستويات تقلّبها، وفهم أنماط صعودها وهبوطها المستقبلية، مما ساهم في تحسين تحليل الأسواق المالية، وتقييم المخاطر الاقتصادية، ورفع كفاءة التخطيط المالي والاقتصادي.. نبارك له فوزه، ونفخر بجميع نوابغ العرب الذين ألهمونا بإبداعاتهم.. ونلتقي بهم قريباً في حفل جائزة نوابغ العرب، بإذن الله".