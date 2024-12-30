"أدنيك" تتعاون مع مجلس التوازن كشريك إستراتيجي لمعرضي "آيدكس ونافدكس" 2025

أعلنت مجموعة أدنيك تعاونها مع "مجلس التوازن" بصفته شريكاً إستراتيجياً لتنظيم النسخة الأكبر والأضخم من معرض الدفاع الدولي "آيدكس"، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، 2025، اللذين سيُعقدان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتأتي هذه الشراكة لتؤكد التزام مجموعة أدنيك ومجلس التوازن بدعم رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في قطاعات الدفاع والأمن والتكنولوجيا المتقدمة، حيث يعد معرضا آيدكس ونافدكس منصات إستراتيجية عالمية تجمع بين صُنّاع القرار، والخبراء، وقادة الصناعة، لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات التي تشكل مستقبل القطاعات الدفاعية والأمنية.

وقال سعيد المنصوري، مستشار المعارض الدفاعية في "كابيتال للفعاليات" ذراع مجموعة أدنيك لتنظيم الفعاليات، إن شراكة المجموعة وتعاونها مع مجلس التوازن لتنظيم النسخة السابعة عشرة من معرض "آيدكس" والنسخة الثامنة من معرض "نافدكس" 2025، يعكس أهمية العمل على تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للابتكار والتميز في قطاع الدفاع والأمن، بالإضافة إلى كونها المدينة الرائدة عالميا في مجال تنظيم واستضافة أهم وأبرز الفعاليات العالمية المتخصصة والنوعية.

وأضاف أن "أدنيك" تعمل بشكل وثيق مع شركائها لضمان تقديم تجربة استثنائية في دورة 2025، حيث يشهد المعرضان أكبر مشاركة في تاريخهما، وهي الأكثر تميزاً من حيث عدد المشاركين والخبراء وقادة الصناعة من أنحاء العالم المختلفة، الذي يجتمعون لتطوير حلول مبتكرة تسهم في تنمية مستقبل الصناعات الدفاعية وتعزيز نمو الاقتصاد المستدام في دولة الإمارات.

من جانبها، أكدت منى أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي في مجلس التوازن، أن معرضي "آيدكس ونافدكس" يمثلان محطة بارزة في القطاع العالمي للمعارض الدفاعية، حيث يعكسان التطورات الكبيرة التي تشهدها صناعة وتكنولوجيا الدفاع، ويؤكدان على الاحترافية العالية للقائمين على تنظيم المعرضين والجهود الكبيرة التي تُبذل لتقديم دورة استثنائية تستقطب اهتمام المجتمع الدولي وكُبريات الشركات والمتخصصين وأصحاب القرار، مما يعزز مكانة دولة الامارات كمركز عالمي للاجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات والمعارض.

وأضافت أن المجلس يتطلع باعتزاز لدورة "آيدكس ونافدكس" لعام 2025، التي تأتي بتنظيم مجموعة أدنيك وبالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، حيث تعكس هذه الشراكة الإستراتيجية التزام "المجلس" بدعم معارض الدفاع والأمن، كما توضح مدى متانة الشراكات الوطنية والتكامل بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف دولة الإمارات الطموحة في هذا المجال المهم، الذي يسهم في ترسيخ التعاون الدولي، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم التطور المستدام في مجالات الدفاع والتكنولوجيا.

وستشهد دورة هذا العام من "آيدكس ونافدكس" برامج مبتكرة تشمل منصة "آيدكس نكست- جين"، التي تسلط الضوء على الشركات الناشئة العالمية، ومنصة "آيدكس ثينك- تانك" التي تجمع نخبة من خبراء الدفاع والأمن الدوليين لمناقشة أبرز التحديات والتطورات.

كما ستتضمن برامج المعرضين "حوارات آيدكس" و"حوارات نافدكس"، وهي جلسات حوارية تجمع صُناع السياسات ورواد الفكر والخبراء بهدف استشراف مستقبل التقنيات الدفاعية والابتكارات التي تُشكل تطورات القطاع، ومناقشة سُبل تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

يُذكر أن معرضي "آيدكس ونافدكس" حققا في دورتهما السابقة لعام 2023 نجاحاً كبيراً، حيث استقطبا أكثر من 132 ألفا و507 من المشاركين والزوار، إذ ضم المعرضان 41 جناحاً دولياً، شارك فيهما 1353 جهة عارضة من 65 دولة، مما عزز مكانتهما كأبرز المعارض الدفاعية المتخصصة دولياً.

جدير بالذكر أن مجلس التوازن هو الجهة الحكومية المُكلفة بالإشراف على منظومة المشتريات الدفاعية وعمليات الاستحواذ، ودعم جهود البحث والتطوير في مجالات الدفاع، وتعزيز نمو القدرات الصناعية الوطنية، وهو يختص بوضع اللوائح التنظيمية، ومعايير الجودة، وإصدار التراخيص اللازمة، في إطار تنسيق وثيق ومتكامل مع وزارة الدفاع والجهات الأمنية لضمان تحقيق أهدافه الإستراتيجية المُتمثلة في دعم التميز والابتكار للقطاع الدفاعي والأمني في دولة الإمارات، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتطوير المناطق الصناعية بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية على المستوى العالمي.