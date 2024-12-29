الإمارات.. طقس الغد صحو نهاراً رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 02:53 و الجزر الأول عند الساعة 19:53 والجزر الثاني عند الساعة 05:53.

كما يكون الموج في في بحر عمان خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:22 والمد الثاني عند الساعة 22:24 والجزر الأول عند الساعة 15:15 والجزر الثاني عند الساعة04:11 .

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 17 75 25

دبي 27 18 75 35

الشارقة 27 14 85 35

عجمان 27 14 85 30

أم القيوين 27 13 90 35

رأس الخيمة 28 13 85 30

الفجيرة 27 18 75 35

العـين 27 16 65 30

ليوا 30 16 65 20

الرويس 28 13 90 30

السلع 27 14 85 35

دلـمـا 27 18 80 40

طنب الكبرى 26 19 80 35

طنب الصغرى 26 19 80 35

أبو موسى 26 19 80 35