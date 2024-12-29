اختتام النسخة الأولى من برنامج "جسور خليجية"

اختتمت أعمال الدورة الأولى من “جسور خليجية - البرنامج الخليجي للقيادات الشبابية”، والذي نظمته ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة التابعتان لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بمشاركة 40 شاباً وشابة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكَرّم الدكتور عبدالرحمن الياسي مدير مؤسسة ناشئة الشارقة، وشيخة الشامسي، مديرة مؤسسة سجايا فتيات الشارقة، الجهات الداعمة لبرنامج جسور خليجية في دورته الأولى، ممثلة في دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومطار الشارقة، بجانب تكريم رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في البرنامج.

ومن أبرز فعاليات البرنامج، الذي اختتم أول أمس، زيارة المشاركين مزرعة القمح بمنطقة مليحة، إذ تعرفوا على أهم المشاريع التنموية لإمارة الشارقة بما يعكس رؤيتها في تحقيق منظومة الأمن الغذائي ودعم الزراعة المستدامة.

واطلع المشاركون خلال الزيارة من الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني “اكتفاء”، على أهم التحديات التي واجهت مشاريع الأمن الغذائي في إمارة الشارقة وكيفية تجاوزها.

واستعرض تجربة الشارقة البحثية في برنامج تهجين القمح الذي يُعدّ الأول من نوعه في دولة الإمارات، من خلال مختبرات التقنيات الحيوية التابع لمزرعة القمح بمليحة.

وأوضح الدكتور الطنيجي أن منظومة الشارقة للأمن الغذائي تبنت منهجية استباقية في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي في مشروعاتها لتُتوّج جهودها بعلامة الجاهزية للمستقبل من خلال تطبيق الممارسات الزراعية المستدامة، لافتا إلى إنشاء مزرعة مليحة للألبان التي تنتج حليب مليحة العضوي إضافة إلى العمل حاليا على إنشاء مزارع طيور "فلي" التي تعتمد على التربية الحرة، مؤكداً أن الشارقة تزخر ببيئة فطرية تعكس ثرواتها الطبيعية الغنية.

كما تخلل البرنامج حزمة من الورش التفاعلية التي أسهمت في تقديم تجربة ثرية للمشاركين حيث قدمت الدكتورة هناء نمنكاني أستاذ مساعد ومدربة في تطوير الذات ورشة تخصصية بعنوان " رحلة الوعي الذاتي"، إضافة إلى ورشة إبداعية تم تنظيمها في رحاب الطبيعة في سفاري الشارقة حملت عنوان "المهارات الشخصية وبناء فرق العمل" وقدمتها المدربة أشواق أحمد بوعلي استشاري القيادة والتحفيز وإطلاق القدرات.

يذكرأن برنامج جسور خليجية يهدف لتوفير بيئة ملائمة لإعداد القادة الشباب، في إطار يعكس رؤى وتطلعات حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تمكينهم من المشاركة في بناء مستقبل مستدام لدول الخليج العربية، ويجسد الدور الريادي لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في تأهيل الشباب وبناء شخصيتهم المتكاملة وإعدادهم لتحمل مسؤولية أدوارهم المستقبلية.