مهرجان الشيخ زايد يعلن برنامج الاحتفال بالعام الجديد 2025

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد في الوثبة، برنامج احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، والذي يعدّ الأكبر والأكثر إبهاراً، والذي يشهد عروضا استثنائية للألعاب النارية وطائرات الدرون، تستمر لأكثر من ساعة متواصلة،

إضافة إلى عروض الأضواء وتكنولوجيا الليزر، بهدف تسجيل ستة أرقام قياسية جديدة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وتبدأ عروض الألعاب النارية عند الساعة السادسة مساءً، وتُطلق على رأس كل ساعة حتى منتصف الليل.ومع بداية العام الجديد 2025، سينطلق عرض ضخم للألعاب النارية يمتد لأكثر من 53 دقيقة متواصلة، لتحقيق رقم قياسي في طول واستمرارية ومدة وتشكيلات العرض.

ويسبق عرض الألعاب النارية الكبير، عروضا تبدأ عند الساعة 11:40 مساءً ولمدة 20 دقيقة متواصلة، تشارك فيها 6000 طائرة درون لتشكيل لوحات فنية متحركة على صفحة سماء الوثبة، من بينها 3000 طائرة سترسم أكبر صورة لأول مرة على مستوى العالم، إضافة لرسم لوحةً تعبر عن أماني العام الجديد من خلال عبارة "HAPPY NEW YEAR".

ويشهد مسرح نافورة الإمارات في المهرجان المكوّنة من 4000 فوهة عرضاً يقدم للزوار تجربةً استثنائية باستخدام تكنولوجيا الأضواء والليزر المتطورة التي تصل إلى 80 جهاز ليزر ستضيئ أفق الوثبة، وتتزامن مع إطلاق المهرجان لأكثر من 100 ألف بالون في سماء الوثبة.

وتتضمن الاحتفالات عروض الفرق الشعبية التي تبدأ الساعة الثانية ظهراً في ساحة القرية التراثية، وجناح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وباقي ساحات المهرجان، وتشمل عروض العيالة والرزفة والندبة وغيرها من الفنون الشعبية، يشارك فيها 600 عارض، إضافةً لعروض موسيقى الشرطة.

وتحتفل أجنحة الدول المشاركة في المهرجان بالعام الجديد من خلال عروض كرنفالية واستعراضات فلكلورية منوعة تجوب ساحات المهرجان، أو داخل الأجنحة نفسها، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية العامة والأنشطة المخصصة للأطفال سواء على مسرح الأطفال أو في مدينة الألعاب.

وقررت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، فتح أبواب المهرجان بداية من الساعة الثانية ظهراً، داعية الزوار لسرعة حجز وشراء تذاكر الدخول من الآن، مشيرة إلى أن أبواب المهرجان ستغلق عند اكتمال طاقته الاستيعابية.

وتخصص اللجنة شاشات عرض رئيسية كبيرة خارج ساحة المهرجان لبث الاحتفال بالعام الجديد، فيما أكدت أن فعاليات الاحتفال بالعام الجديد تعكس رؤية المهرجان العالمية في تعزيز التلاقي الثقافي والفني بين الشعوب، وتقديم تجربة ترفيهية غنية.