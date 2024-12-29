"طرق دبي" تفتتح جسراً جديداً لتعزيز انسيابية المرور ضمن تطوير محور الشندغة

في إطار جهودها المستمرة لتطوير شبكة الطرق وضمان انسيابية الحركة المرورية، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن افتتاح جسر جديد ضمن المرحلة الرابعة من مشروع تطوير محور الشندغة.

يخدم الجسر الجديد الحركة المرورية المتجهة من شارع الشيخ راشد من تقاطعه مع شارع الشيخ خليفة بن زايد إلى تقاطع الصقر "شارع خالد بن الوليد"، كما يخدم العديد من المناطق الهامة مثل، حي الشندغة التاريخي وجسر انفينيتي ومنطقة ديرة.

ويمتد الجسر على طول 1.35 كيلومتر بثلاثة مسارات، مع قدرة استيعابية تصل إلى 4800 مركبة في الساعة، ما يجعله إضافة مهمة للبنية التحتية المرورية في دبي.