توقعات الطقس في الإمارات من الأحد إلى الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الإمارات الأحد رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي أحياناً.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والشمالية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية – صحو إلى غائم جزئي أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية – صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة – انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً ظهراً خاصة على البحر وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً ظهراً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

الخميس

الطقس: غائم جزئي وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار على اليابسة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

البحر: مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.