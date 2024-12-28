لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. جامعة دبي تتعاون مع الجامعات الصينية

بحثت جامعة دبي مع عدد من الجامعات الصينية المرموقة، سبل التعاون في الأبحاث المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقائق الإلكترونية، والروبوتات والمجاهر الالكترونية متناهية الصغر.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد الجامعة برئاسة سعادة الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي إلى مجموعة من الجامعات الصينية شملت الجامعة الصينية الشعبية وجامعة ننغيشيا ومعهد بكين للتكنولوجيا وجامعة تياجين للتكنولوجيا وجامعة تياجين للعلوم و للتكنولوجيا.

واطلع وفد جامعة دبي خلال الزيارة على مجالات الأبحاث العلمية في تلك الجامعات الصينية والبرامج الأكاديمية التي تطرحها ومختبراتها المتقدمة وامكانياتها، وبحث سبل تنفيذ برامج لتبادل الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية.

وخلال الزيارة وقعت جامعة دبي اتفاقية جديدة للتعاون العلمي مع جامعة ننغيشيا إلى جانب التعاون الحالي بينهما من خلال معهد كونفوشيوس في مجالات التدريس وتبادل الطلبة، كما تم بحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل مع معهد بكين للتكنولوجيا والتي نصت على التعاون وإجراء وتبادل الأبحاث العلمية وتبادل الطلبة.

وزار وفد جامعة دبي المقر الرئيسي لمعاهد كونفوشيوس العالمية لتعليم اللغة والثقافة الصينية لغير الناطقين بها والتي يصل عدد مراكزها إلى 1225 مركزا حول العالم، حيث تضم جامعة دبي بين جنباتها مركزا متميزا لمعهد كونفوشيوس يعتبر من أفضل مراكز المعهد في المنطقة العربية ويستقطب أكثر من 200 طالب وطالبة سنويا من المواطنين والمقيمين .

وقد الدكتور عيسى البستكي شرحا عاما عن جامعة دبي وكلياتها وبرامجها الأكاديمية ومراكزها ومختبراتها البحثية ومجالات البحوث التي تقوم بإجرائها، إلى جانب نبذة تعريفية عن مبناها الذكي.