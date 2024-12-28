"طرق ومواصلات دبي" تؤكد جهوزيتها لتسهيل احتفالات رأس السنة

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن الإمارة أثبتت ريادتها العالمية في إدارة الفعاليات الكبرى، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة ونظم التحكم الذكية التي تضمن انسيابية الحركة المرورية وسهولة التنقل في جميع الأوقات، بما في ذلك خلال أحداث بحجم احتفالات رأس السنة وإكسبو.

وأوضح حسين البنا، المدير التنفيذي في هيئة الطرق والمواصلات، في تصريح لوكالة أنباء الأمارات "وام"، أن دبي تمتلك مراكز تحكم مرورية تُعد من الأكثر تقدمًا عالميًا، من بينها مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل حركة السير وتوجيهها، ما يتيح التعامل مع الحوادث وضمان انسيابية المرور بشكل فوري، بالإضافة إلى مركز التحكم الموحد، الذي يعد أحد أكبر وأحدث المراكز على مستوى العالم، والذي يربط جميع منظومات النقل والمواصلات تحت منصة واحدة، ما يسهم في إدارة وسائل النقل العام المختلفة، ومركبات الأجرة بفعالية فائقة.

وأضاف، أنه تم افتتاح 5 جسور جديدة على شارع الخيل، ما زاد الطاقة الاستيعابية بنسبة 30%، وأسهم في توفير خيارات مرورية بديلة في حال إغلاق شارع الشيخ زايد خلال الفعاليات الكبرى، وأن الهيئة خصصت حوالي 260 حافلة إضافية هذا العام، بزيادة تصل إلى 15% عن العام الماضي، لنقل الزوار إلى منطقة برج خليفة بأريحية تامة.

وأكد أن مترو دبي سيعمل على مدار 43 ساعة متواصلة خلال ليلة رأس السنة، لضمان انسيابية الحركة واستيعاب الأعداد الكبيرة من الجمهور، مشيرا إلى توفر 20 ألف موقف إضافي للسيارات في مناطق مختلفة بالقرب من برج خليفة، بالإضافة إلى مواقف نادي الوصل، ومواقف الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومواقف الكفاف، وذلك في إطار توفير خطة مرورية متكاملة إلى جانب محور أنظمة النقل ومحور الأنظمة المرورية لمراقبة حركة المرور وتوجيه الجمهور إلى المسارات المناسبة.

وأوضح أن مراكز التحكم الذكية تستخدم مجسات وتقنيات حديثة لتتبع الكثافة المرورية وتوجيه الجمهور إلى الطرق البديلة بشكل فوري، مؤكدًا أن الخطط التشغيلية تشمل استخدام نظم ذكاء اصطناعي لتوزيع الحافلات ومركبات الأجرة بحسب الحاجة، وضمان تكامل الشبكة المرورية خلال ذروة الأحداث.

وأشار البنا إلى أهمية مركز التحكم الموحد الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث يتيح إدارة متكاملة لكافة وسائل النقل العام والخاصة، بما في ذلك القدرة على مراقبة وتوجيه الحركة في الوقت الفعلي، مؤكدا أن الخطط التشغيلية تتضمن توفير استجابة سريعة لأي طارئ قد يحدث خلال الفعاليات الكبرى، بما يضمن سلامة الجمهور وسهولة تنقلهم.