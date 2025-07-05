طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع انخفاض الحرارة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية غرباً نهاراً.

الرياح شمالية غربية " 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي مضطرب إلى شديد الأضطراب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:24 والمد الثاني عند الساعة 21:46 والجزر الأول عند 14:21 والجزر الثاني عند الساعة05:51.

بحر عمان خفيف إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:48 والمد الثاني عند الساعة 17:32 والجزر الأول عند الساعة 12:47 والجزر الثاني عند الساعة 01:07.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 38 30 75 25

دبي 38 31 65 40

الشارقة 40 28 80 25

عجمان 39 31 85 30

أم القيوين 40 28 85 30

رأس الخيمة 41 29 85 25

الفجيرة 34 32 85 25

العـين 45 29 70 25

ليوا 42 28 70 30

الرويس 40 29 70 25

السلع 41 29 70 30

دلـمـا 38 31 75 30

طنب الكبرى / الصغرى 38 30 75 30

أبو موسى 38 30 80 25.