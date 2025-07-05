الحرس الوطني.. 347 عملية إنقاذ في النصف الأول من 2025

‏أعلنت قيادة الحرس الوطني عن تنفيذ 347 عملية إنقاذ في البر والبحر، داخل وخارج الدولة خلال النصف الأول من 2025، ضمن جهود متواصلة لتعزيز منظومة الاستجابة الوطنية ورفع جاهزية فرق البحث والإنقاذ على مستوى الدولة.

‏ووفق الإحصائيات، نفّذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ 218 عملية، شملت 63 مهمة بحث وإنقاذ وإخلاء طبي، و18 مهمة لنقل المرضى عبر الإسعاف الجوي داخل الدولة، إضافة إلى 13 مهمة للنقل الطبي والإسعاف الجوي خارج الدولة، في حين نفذت مجموعة حرس السواحل 129 عملية بحث وإنقاذ في مياه الخليج العربي وبحر عُمان.

‏وأكدت قيادة الحرس الوطني أن هذه العمليات تُجسد التزامها بتقديم خدمات عالية الكفاءة في عام المجتمع، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والمعدات، لضمان سلامة الأرواح والتدخل السريع في مختلف الظروف والمناطق الجغرافية. ودعت الجمهور إلى التواصل مع خط طوارئ البحث والإنقاذ على الرقم (995)، ومع خط طوارئ حرس السواحل على الرقم (996) للإبلاغ عن أي حالات طارئة تستدعي المساعدة أو التدخل الفوري.