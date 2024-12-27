تمديد ساعات تشغيل مترو دبي لضمان سهولة تنقل المسافرين

في خطوة تهدف إلى تعزيز راحة المسافرين وتيسير حركة التنقل عبر مطار دبي الدولي، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تمديد ساعات عمل مترو دبي على الخط الأحمر بين محطتي سنتربوينت وجي جي كو، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر 2024.

ودعت الهيئة الركاب إلى التحقق من توفر الرصيد الكافي في بطاقات "نول" قبل استخدام المترو، حيث يشترط حد أدنى يبلغ 15 درهمًا للدرجة الفضية و30 درهمًا للدرجة الذهبية لتغطية رحلتي الذهاب والعودة.

هذا التمديد يأتي في إطار التزام الهيئة بتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات سكان دبي وزوارها خلال موسم الأعياد وزيادة حركة السفر.