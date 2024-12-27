من هو المهندس سهل الحياري الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم؟

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المهندس المعماري سهل الحياري، الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم لعام 2024 تقديراً لإسهاماته الرائدة في تطوير العمارة العربية الحديثة.

من هو سهل الحياري؟

سهل الحياري مهندس معماري ومصمم حضري، يتميز بدمج مبادئ التصميم المعاصر مع العناصر التقليدية، ما يخلق مساحات تجمع بين التراث والحداثة والطبيعة بشكل متوازن.

تتسم مشاريعه بحساسية للسياق المحلي ونهج مستدام يعتمد على استخدام المواد والتقنيات المحلية، ما يسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز الهوية الثقافية.

تصاميمه تعكس ارتباطاً بجغرافيا المنطقة والهوية المحلية لكل مشروع.

إلى جانب مشاريعه، قدم الحياري دراسات وأبحاثاً بارزة في مجال العمارة المعاصرة، وأسهم في النقاش الأكاديمي من خلال التدريس في جامعات متعددة، منها الجامعة الأمريكية في بيروت، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة هارفارد، وجامعة كولومبيا.