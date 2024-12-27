محمد بن راشد يهنئ المهندس سهل الحياري الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المهندس المعماري سهل الحياري، الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم لعام 2024.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس "نهنئ الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم لعام 2024، المهندس المعماري سهل الحياري".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "من الأردن، حيث استلهم جمال الطبيعة وعمق التراث، يقدّم المهندس سهل الحياري تصاميم تجمع بين التراث والحداثة، وبين الهوية والطبيعة. أبدع في العديد من المشاريع المعمارية المميزة، وشارك في تدريس العمارة وعرض أبحاثه وأعماله في أبرز الجامعات العالمية".

وأكد سموه "العالم العربي يمتلك إرثاً عظيماً في مجال العمارة... مشاريعنا المعمارية في كل دولة عربية تروي قصص الحضارة والمكانة التي بنيناها عبر التاريخ".