«دوكاب» تشارك ببناء مدرسة جديدة في نيبال

شارك وفد يضم 15 موظفاً من مجموعة دوكاب، إحدى أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة، وشركات التصنيع في الإمارات، في جهود بناء مدرسة جديدة، بمنطقة أمراهيا، في جمهورية نيبال، وذلك ضمن تعاون المجموعة مع دبي العطاء، لدعم مبادرة «تبنّي مدرسة» في نيبال، بما يتماشى مع مبادرة «دوكاب تبادر».

والتقى الوفد على هامش الزيارة، التي استمرت لأسبوع، عبد الله بن جروان الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية نيبال.

وأشاد الشامسي بالجهود المميزة، التي تقوم بها مجموعة «دوكاب»، عبر إطلاق ودعم المبادرات المجتمعية الرائدة، مؤكداً أن جهود «دوكاب» تمثل شعاعاً من النور يحمل الأمل للأطفال. وقال: «تُعزز هذه الجهود النموذج الإنساني الرائد الذي أرسته دولة الإمارات في مختلف أنحاء العالم، من خلال قيمها، وتبرز وعي القطاع الخاص وفئات المجتمع كاملة، وحرصهم على ترسيخ القيم النبيلة، التي قامت عليها الدولة».

وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»: «نؤمن في دوكاب بأن التعليم إرث ثابت وأحد أهم الأساليب للنهوض بالمجتمعات والأمم، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات ورغبتها الصادقة بمساعدة الأطفال في مختلف دول العالم، ليصبحوا مساهمين إيجابيين وفاعلين في مجتمعاتهم».

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء المدرسة خلال عام 2025، حيث ستوفر التعليم لنحو 200 طالب، وتشمل مرحلة التعليم في المدرسة الصفوف الدراسية من المراحل الأولى إلى الصف الثامن من المرحلة المتوسطة، وستعمل مجموعة دوكاب على تأمين صفوف تستمر نحو سنتين لدعم الأفراد الأكبر سناً في المجتمع، للحصول على دروس تعلم القراءة والكتابة بطريقة مخصصة للكبار، وبإشراف مختصين في المجال.

وفي عام 2024 تم بناء 27 مدرسة في نيبال، 10 منها تابعة لدبي العطاء، حيث تم تسجيل نحو 5000 طالب في تلك المدارس.