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الإمارات

حمدان بن محمد: نحضن وطن ما نحضن إنسان عادي

  • في رائعة شعرية عن محمد بن راشد ..
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البيان

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ثلاث صور لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مع أحفاده خلال لقائه جمعاً من الشيوخ وأعيان البلاد وكبار المسؤولين:

وعلق سمو الشيخ حمدان بن محمد على الصور بأبيات شعرية معبرة، قائلاً:

أنـتي وأنـا .. بكـره إلى من كبـــرنا

بانقـول للأحبــاب قبـل الأعــادي

كنّا صـغار و نحضـنه نحسـب إنّـا

نحضن أبـو عنده شموخ وْمبادي

وإنّـمــا في واقــع العـمـــر .. كنّـا

نحضن وطن مانحضن إنسان عادي