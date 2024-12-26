دائرة الصحة - أبوظبي توفر عقاراً مبتكراً لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي

للمرة الأولى في المنطقة، توفر دائرة الصحة – أبوظبي عقار "وينريفير" الثوري والذي سيكون متاحاً لعلاج مرضى ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي بحسب حالتهم الصحية وخططهم العلاجية، ليمثل أملاً جديداً في إدارة مثل هذه الحالات، بما يرسخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للابتكار في الرعاية الصحية.

وتعد أبوظبي الأولى على مستوى المنطقة التي توفر عقار "وينريفير" الذي طورته شركة إم إس دي الرائدة في مجال صناعة الأدوية الحيوية.

ويعمل العقار على:

المساهمة في تخفيف تضيق الأوعية وتحسين تدفق الدم.

تقليل مخاطر المضاعفات السريرية بنسبة تتجاوز 80% والحد من خطر الوفاة.

تحسين متوسط عمر المرضى بأكثر من 10 سنوات عند استخدامه إلى جانب العلاجات القياسية الحالية.