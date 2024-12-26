جمارك دبي تنظم "منتدى المشغل الاقتصادي المعتمد"

نظمت جمارك دبي، النسخة الأولى من منتدى المشغل الاقتصادي المعتمد “AEO Connect 2024”، كمنصةٍ لتبادل الأفكار والرؤى واستكشاف الفرص لتطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ، وتعزيز التعاون بين الجمارك والقطاع التجاري، وفق بيان صحفي صادر اليوم.

يأتي ذلك انطلاقاً من جهودها الرامية إلى إثراء تجربة الشركات الأعضاء في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ودفع عجلة نمو التجارة عبر البرنامج الذي يقدم تسهيلات وحوافز تنافسية للأعضاء.

ويعمل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات، على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، وتسهيل نفاذ بضائع الشركات الأعضاء إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها.

ويسهم البرنامج في تعزيز التجارة الخارجية عبر المزايا والتسهيلات التي يمنحها لأعضائه كتبسيط الإجراءات الجمركية وأولوية إنجاز المعاملات، وغيرها من المزايا التي توفر سرعة في تخليص البضائع للشركات الملتزمة، وفق ضوابط وإجراءات تعزز منظومة الأمن الجمركي وتضمن تيسير التجارة.

وأكدت إيمان بدر السويدي مدير إدارة القيمة الجمركية، مدير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في جمارك دبي، خلال كلمتها الافتتاحية في المنتدى الذي عقد عبر خاصية الاتصال المرئي ، أن جمارك دبي تسعى من خلال تنظيم هذا المنتدى إلى تعزيز التواصل ودعم أعضاء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وتحقيق نمو مستدام في التجارة الخارجية.

وأوضحت أن البرنامج يضم 130 عضواً في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن البرنامج حقق إنجازات كبيرة مع إطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023 وتوقيع اتفاقات الاعتراف المتبادل مع شركاء تجاريين رئيسيين، حيث مكّن ذلك من منح الأعضاء ميزة المشغل الاقتصادي المعتمد مع دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية كوريا والصين والهند وإندونيسيا، ما يعزز مكانتهم كتجار موثوقين.

وشهد المنتدى كلمة رئيسية من شركة ميرسك تم فيها تسليط الضوء على أهمية برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد 2.0 في قيادة تسهيل التجارة العالمية ودعم مرونة سلاسل الإمداد والتوريد، وأهمية البرنامج في تحديات الاقتصاد العالمي، كما تم الإشارة إلى تطور البرنامج حالياً للارتقاء إلى الجيل 3.0 والذي يشمل الابتكار الرقمي ودور البيانات في تعزيز كفاءة البرنامج، ليكون أكثر امانا، بالإضافة الى العديد من الميزات واضافة ممرات التجارة السريعة، وممرات التجارة الموثوقة، والممرات الرقمية، والحدود الذكية، وإدارة المخاطر الأكثر ذكاءً.

وتضمن المنتدى جلسة حوارية بمشاركة ممثلين من شركات جنرال موتورز، داو كيميكال، هواوي، ميرسك وجمارك دبي، استعرض فيها المتحدثون أثر البرنامج في أعمالهم وتصورهم المستقبلي للبرنامج.