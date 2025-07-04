الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم مختبر المعرفة



نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان النسخة التاسعة من «مختبر المعرفة»، وهو سلسلة من الندوات التي تستهدف توعية وتثقيف موظفي الهيئة حول موضوعات حيوية تتعلق بحقوق الإنسان، حيث ناقشت أهمية تعزيز وحماية حقوق العمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار حرص الهيئة على تعزيز المعرفة بالتشريعات الوطنية ومواكبة التطورات العالمية في مجال حقوق العمال، وفتح آفاق النقاش البناء حول سبل تطوير بيئات العمل بما يسهم في تحقيق مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.

وقدم المحاضرة الدكتور زايد الشامسي، عضو مجلس أمناء الهيئة، حيث سلط الضوء على دور الهيئة المحوري في حماية حقوق العمال، وجهودها المتواصلة في رصد أوضاع العمال ومتابعة مدى التزام المؤسسات بأحكام القوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، إلى جانب استقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق العمال وبحثها وفق الأطر القانونية.

3 محاور

وتضمنت المحاضرة ثلاثة محاور رئيسية؛ حيث تناول المحور الأول التعريف بجمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة بالدولة، ودورها في دعم العمل المهني والمؤسسي من خلال تعزيز التعاون والتكامل بين الجمعيات المهنية، وتطوير آليات التنسيق بينها بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق الأهداف المشتركة.

أما المحور الثاني، فركز على التعريف بمنظمة العمل الدولية، من خلال استعراض رسالتها ومعاييرها العالمية الرامية إلى حماية حقوق العمال وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف في بيئات العمل.

وناقش المحور الثالث مدى امتثال قانون تنظيم العمل الإماراتي للقواعد والمعايير الدولية، حيث تم استعراض أبرز النقاط المشتركة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق العمال، وتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في مواءمة قوانينها وسياساتها العمالية مع أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التزامها المستمر بتنظيم الفعاليات العلمية والمعرفية التي تسهم في رفع الوعي، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ودعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تطوير التشريعات والسياسات بما يعزز من مكانة دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في مجال تعزيز وحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.