طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية غرباً نهاراً .

والرياح شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س ويكون الخليج العربي مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً مساءً في العمق ويحدث المد الأول عند الساعة 08:17 والمد الثاني عند الساعة 20:58 والجزر الأول عند 13:29 والجزر الثاني عند الساعة 04:54.

ويكون بحر عمان متوسط الموج قد يضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:33 والمد الثاني عند الساعة 07:48

الجزر الأول عند الساعة 11:27 والجزر الثاني عند الساعة 00:29.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 38 31 75 40

دبي 40 32 70 40

الشارقة 39 29 80 30

عجمان 39 32 80 30

أم القيوين 40 27 85 25

رأس الخيمة 40 29 80 25

الفجيرة 36 32 80 25

العـين 44 29 75 25

ليوا 41 27 75 25

الرويس 40 29 65 25

السلع 41 29 65 25

دلـمـا 38 32 65 25

طنب الكبرى / الصغرى 38 30 84 25

أبو موسى 38 30 80 20