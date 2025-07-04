شرطة دبي تُحذر من جرائم احتيال تحت ستار "الخصومات"





حذر مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من جرائم يُنفذها مُحتالون تحت ستار عروض "الخصومات"، وذلك على مُنتجات مُختلفة سواء على عروض لمواد غذائية أو مطاعم أو حتى حجز مُنتجعات وغيرها.

ودعت شرطة دبي ضمن حملتها المُستمرة " كن واعياً للاحتيال"، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من هذه الإعلانات عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة لتفادي الوقوع ضحية للمُحتالين الذين يستخدمون هذا الأسلوب الإجرامي، وأول هذه الإجراءات تتمثل في تجنب العروض المُغرية وغير المنطقية في طرح قيمة الخصومات على المُنتجات، وعدم فتح روابطها أو إعادة نشرها للآخرين.

وأوضحت شرطة دبي أنه يُمكن التحقق من مصداقية الإعلان من خلال مراجعة حساب الناشر له، والتحقق فيما إذا كان موثقاً أم لا، وفيما إذا كان له تاريخ سابق وطويل في النشر، وهل ينشر بانتظام أم تم إنشاؤه فقط لنشر هذا الإعلان الاحتيالي فقط.

وبينت أن من طرق التحقق أيضاً من حقيقة الموقع أو الحساب على منصات التواصل الاجتماعي، تتمثل في مراجعة تقييمات أو تجارب سابقة للمُستخدمين، وتعليقات المتابعين حول المنتج، فإذا ما كانت هناك عبارات تؤكد أنه موقع احتيالي، فيجب تجنبته فوراً والإبلاغ عنه.

وأكدت شرطة دبي أن من طرق التحقق أيضاً مراقبة أسلوب اللغة والصياغة المُستخدمة في الموقع أو الحساب، فإذا كانت ركيكة وفيها الكثير من الأخطاء الإملائية فإنها احتيالية، بالإضافة إلى طريقة التحقق من مصداقية الإعلان عبر الاتصال بالجهة الرئيسية المالكة للمُنتج والحديث مع خدمة العملاء، والتحقق من وجود موقع إلكتروني رسمي أو وسيلة تواصل موثوقة من قبل الجهة المالكة للمنتج.

كما أكدت شرطة دبي على ضرورة عدم الضغط على روابط إعلانية مشبوهة، وضرورة عدم تقديم معلومات شخصية أو بنكية، وعدم إرسال رقم الهوية أو بطاقة الائتمان أو إعادة إرسال رمز تحقق "OTP" الذي يأتي برسالة نصية من البنك بعد عملية الشراء لهذه الجهات إلا بعد التحقق بنسبة 100% من أنها حقيقية.

ونوهت شرطة دبي إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي إعلان مشبوه أو محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي أو الاتصال بالرقم 901، مؤكدة أن وعي الأفراد وتعاونهم يمثلان خط الدفاع الأول ضد هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود والتي تستغل التطورات في عالم التواصل الرقمي.