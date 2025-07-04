أكاديمية دبي للمستقبل تفتح باب التسجيل بالدورة الثانية من "برنامج استشعار المستقبل"

أعلنت "أكاديمية دبي للمستقبل"، إحدى مبادرات "مؤسسة دبي للمستقبل"، عن فتح باب التسجيل للدورة الثانية من "برنامج استشعار المستقبل"، البرنامج الدولي الأول من نوعه في المنطقة، والذي يهدف لتمكين المدراء التنفيذيين ورواد الأعمال ومصممي الاستراتيجيات والسياسات وقادة الرأي والمستثمرين وخبراء القطاعات الحيوية والمبتكرين من حول العالم بمهارات وأدوات استشراف التحولات المستقبلية والمساهمة في صناعة فرصها.

وينعقد البرنامج على مدار 4 أسابيع ابتداء من تاريخ 20 أكتوبر 2025، ويتضمن محاضرات نظرية وورش عمل بأسلوب مميز، ورحلات ميدانية، وزيارات لكبرى المؤسسات والشركات العاملة في المجالات المستقبلية، إضافة إلى العديد من فعاليات التواصل بين المشاركين والخبراء وصناع القرار، وفرصة للاطلاع على ابتكارات مستقبلية ستغير العالم على مختلف الأصعدة. ويمكن التسجيل بالبرنامج حتى 31 يوليو 2025 عبر الرابط الإلكتروني (www.dubaifuture.ae/ar/feel).

ويتميز "برنامج استشعار المستقبل" بتقديم تجربة تعليمية وتدريبية متكاملة وتطوير قدرات جيل جديد ﻣﻦ الكفاءات القيادية ذات الرؤى ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، وتأهيلهم لاﺳﺘﺸﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وآفاقه وابتكاراته، وإشراكهم ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺎﻣﺮﺓ، وتمكينهم من مواكبة الاتجاهات العالمية في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة ﻭﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ المستقبل حول العالم.

وكانت الدورة الأولى للبرنامج في عام 2024 قد شهدت 42 منتسباً من 15 دولة من حول العالم في 33 ورشة عمل تفاعلية وتجربة عملية وجلسة حوارية، وتم اختيارهم من أصل نحو 1500 طلب مشاركة من نحو 100 دولة.

عبد العزيز الجزيري : استشعار المستقبل أداة حيوية ضمن منظومة متكاملة تبنيها دبي

وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن "برنامج استشعار المستقبل" يسهم بتعزيز قدرة المنتسبين على مواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها كافة القطاعات حول العالم بفعل التطور الهائل في التكنولوجيا والابتكار، وإعداد كفاءات متمكنة قادرة على رصد الملامح المبكرة لتلك التحولات واستباق نتائجها وآثارها المحتملة والاستعداد لفرصها الواعدة.

وقال: "تركز الدورة الثانية للبرنامج على رصد فرص المستقبل وإبراز آفاق الاستثمار فيها وتحويلها إلى واقع ملموس، بما يعزز الازدهار ويحقق استدامة التنمية ويرفد رأس المال البشري بخبرات واعية مرنة ذات قدرات استشرافية واستباقية متقدمة".

وأضاف الجزيري: "تتماشى مستهدفات "برنامج استشعار المستقبل" مع جهود دبي لتعزيز الجاهزية للمستقبل وتطوير قدرات المشاركين في فهم المستجدات المستقبلية، بالإضافة لتمكينهم بأبرز أدوات الاستشراف لتصميم المستقبل وصناعة الفرص".

خبراء عالميون

ويشارك في تقديم البرنامج نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين في مجالات متعددة تشمل الروبوتات، والسيارات ذاتية القيادة، واستشراف المستقبل، والتفكير النقدي، وإطالة العمر وتحسين الصحة، والأطعمة المستقبلية والمستزرعة في المختبر، وابتكار شرائح متقدمة للذكاء الاصطناعي.

وتشمل قائمة الخبراء البروفيسور أسامة الخطيب الحاصل على جائزة نوابغ العرب في مجال التكنولوجيا من جامعة ستانفورد، والبروفيسور سهيل عناية الله من جامعة تامكانغ في تايوان، وعليا الملا مؤسِسة مركز لونجيفيتي ثينك تانك، والدﻛﺘﻮﺭ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻧﻮﻓﻴﻼ أستاذ طب الأعصاب في ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﻴﻞ ﻟﻠﻄﺐ، والدكتور براد ستانفيلد طبيب ممارس في جامعة أوكلاند، ومتخصص في الطب الوقائي، وديفيد بوكا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تشينج فودز"، وغيام فيردوني المؤسس والرئيس لشركة إكستروبيك، بول نيومان مؤسس معهد أكسفورد للروبوتات، إضافة إلى الدكتور محمد قاسم والدكتورة هبة شحادة من مؤسسة دبي للمستقبل وغيرهم الكثير.

سيحظى المشاركون أيضاً بزيارات نوعية لمعهد الابتكار التكنولوجي، وشركة ميكروبوليس المصنعة المركبات الذاتية القيادة، ومركز الاستدامة والابتكار في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، ومختبرات دبي للمستقبل، وغيرها، حيث سيطلع المشاركون على التطور المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات، لتشكيل رؤية أوضح حول مستقبل الابتكارات الكبيرة.

تهدف أكاديمية دبي للمستقبل، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، إلى بناء القدرات وتمكين القادة والمواهب الوطنية والعالمية بمهارات المستقبل، لمواكبة التوجهات والتحديات العالمية.