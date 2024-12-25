من هي البروفيسورة ياسمين بلقايد الفائزة بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب؟

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للبروفيسورة ياسمين بلقايد الفائزة رئيسة معهد باستور بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب لعام 2024.

من هي البروفيسورة ياسمين بلقايد؟

ولدت البوروفيسورة ياسمين بلقايد ونشأت في الجزائر العاصمة.

حصلت على درجتي البكالوريوس والماجستير في الكيمياء الحيوية من جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين–الجزائر وكذلك ماجستير الدراسات المعمقة من جامعة باريس الجنوبية.

حصلت على الدكتوراه في علم المناعة من معهد باستير عام 1996، حيث درست الاستجابات المناعية الفطرية لعدوى الليشمانيا.

-ساهمت دراسات البروفيسورة ياسمين بلقايد في تعزيز الفهم العلمي للعلاقة بين الميكروبات والجهاز المناعي، مع تسليط الضوء على الدور الحيوي لميكروبات الجلد في تعزيز الدفاعات المناعية.

- أثبتت أبحاثها كيف تعمل بعض الميكروبات الجلدية كخط دفاع أول لتحسين جاهزية المناعة ضد العدوى والوقاية من الأمراض.

تركز أبحاثها أيضاً على دراسة الآليات المرتبطة بالأمراض المزمنة الناتجة عن اختلالات في الميكروبيوم، مثل تأثيرها على استجابات الجهاز المناعي وعلاقتها بالحالات المرضية.

-أسهمت في تطوير استراتيجيات وقائية وعلاجية فعّالة لتحسين صحة الإنسان على المدى الطويل.

- نشرت البروفيسورة ياسمين بلقايد أكثر من 220 بحثاً علمياً في مجالات العدوى والمناعة، والميكروبيوتا، والتغذية.