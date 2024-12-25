أنور قرقاش: الحمد لله على نعمة الإمارات

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن عام 2024 كان شاهداً على نجاحات دولة الإمارات، رغم التحديات الإقليمية وذلك بفضل الرؤية النهضوية والقاطرة الاقتصادية والتكنولوجية حيث استمر الإنجاز وازدهر الاقتصاد في أجواء من الأمان والطمأنينة.

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة " إكس" : "عام 2024 كان شاهداً على نجاحات دولة الإمارات، رغم التحديات الإقليمية. بفضل رؤيتنا النهضوية وقاطرتنا الاقتصادية والتكنولوجية، استمر الإنجاز وازدهر الاقتصاد في أجواء من الأمان والطمأنينة. بثقة وتفاؤل، نتطلع إلى عام جديد بقيادتنا الرشيدة وبيتنا المتوحد".

وختم معاليه: "الحمد لله على نعمة الإمارات".