قمة «إيكونومي ميدل إيست» تنطلق مايو 2025

وقعت "إيكونومي ميدل إيست"، وأبوظبي العالمي ADGM، مذكرة تفاهم، للإعلان عن شراكتهما في النسخة الثانية من "قمة إيكونومي ميدل إيست"، المزمع انعقادها في 15 مايو 2025.

تأتي هذه الشراكة بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى، وتهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات مركزا عالميا للاقتصاد والابتكار.

وسيركز موضوع قمة العام المقبل على "تحفيز التعاون بين القطاعات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية"، حيث سيسلط جدول أعمالها الضوء على تعزيز التعاون بين القطاعات لمواجهة التحديات الناشئة وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام.

وقّع مذكرة التفاهم كل من جو شدياق، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي سي ميديا، ناشر مجلة "إيكونومي ميدل إيست"، ومحمد المهيري، الرئيس التنفيذي لشؤون الاتصال في أبوظبي العالمي ADGM.

وستجمع القمة نخبة من أبرز صانعي القرار في المنطقة، بدءًا من الوزراء وقادة الأعمال وصولاً إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من المؤسسات العالمية الكبرى.

وستقدم منصة حيوية لأكثر من 1,500 مندوب للمشاركة في مناقشات ثرية تغطي مجموعة من القطاعات الحيوية، مثل الاقتصاد، والمصارف والتمويل، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والضيافة والسياحة، والعقارات، والطاقة.

وسيقدم الحدث فرصة لتسليط الضوء على مكانة أبوظبي مركزا عالميا للابتكار في مجالات الأعمال والشركات الناشئة والاستثمارات.

ومن المتوقع أن تجتذب القمة رواد الأعمال وأصحاب الرؤى الاستثمارية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، مما يضمن تنوع المشاركة وتوسيع نطاق الوصول على مستوى عالمي.

وقال جو شدياق، إن هذه الشراكة مع أبوظبي العالمي تعكس التزامهم العميق بتحفيز المناقشات التحويلية التي تعزز التعاون والابتكار في جميع أرجاء المنطقة، مما يسهم في صياغة اقتصاد عالمي أقوى وأكثر تلاحماً.

من جانبه، أعرب محمد المهيري، عن تطلعه إلى الحوارات الملهمة في قمة العام المقبل التي ستشرّع آفاقًا جديدة للابتكار والاستدامة والنمو المستدام.

جدير بالذكر أن النسخة الأولى من "قمة إيكونومي ميدل إيست" عقدت في مايو 2024 في أبوظبي العالمي ADGM، تحت شعار "تسريع النمو المستقبلي"، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، واستقطبت أكثر من 1,000 مندوب.

وشهدت فعالياتها مناقشات غنية حول تنويع الاقتصاد، أنظمة الابتكار، والاتجاهات الاستثمارية العالمية التي تشكل مستقبل الاقتصاد الدولي.