مستشفى الزهراء دبي يحقق إنجازاً بارزاً بأكثر من 400 جراحة روبوتية

أعلن مستشفى الزهراء عن إنجاز جديد يعكس التزامه بتقديم أفضل مستويات الرعاية الجراحية المتقدمة حيث أتم أكثر من 400 جراحة روبوتية بنجاح، حيث أصبحت الجراحة الروبوتية جزءاً لا يتجزأ من تحسين العمليات الجراحية من المسالك البولية وأمراض النساء إلى الجراحات العامة والأورام، أثبتت هذه التقنية المتقدمة أنها وسيلة فعالة لتقليل التدخل الجراحي وتعزيز سلامة المرضى، وتشمل فوائد الجراحة الروبوتية تعافٍ أسرع وشقوق أصغرما يقلل مدة الإقامة في المستشفى وتمكين المرضى من استعادة حياتهم اليومية بسرعة،أيضاً توفر رؤية واضحة وتحكم أفضل للجراحين ما يتيح تنفيذ العمليات بأعلى درجات الكفاءة ما يؤدي إلى تقليل احتمالات المضاعفات وتحقيق مستويات أعلى من رضا المرضى.

يعكس هذا الإنجاز رؤية المستشفى في الريادة الطبية وتبني التقنيات الحديثة لخدمة المرضى وتحقيق نتائج مميزة بصفته واحداً من المراكز القليلة في المنطقة التي تعتمد هذه التقنية، حيث حقق المستشفى أيضا إنجازاً آخر بكونه ثاني مستشفى في دول مجلس التعاون الخليجي يجري جراحة الاستئصال الأمامي الروبوتية.

قال البروفيسور علي الدعمي، استشاري الجراحة العامة والاورام ورئيس قسم الجراحة في مستشفى الزهراء دبي:"هذا الإنجاز ليس مجرد رقم، بل هو شهادة على تفاني فريقنا في تقديم رعاية صحية استثنائية. التكنولوجيا الروبوتية تمكننا من التعامل مع أكثر الحالات تعقيداً بدقة عالية، مما يضمن تعافياً أسرع ونتائج أفضل للمرضى. إنها بالفعل تغيير جذري للطريقة التي ننفذ بها العمليات الجراحية".

وقال الدكتور محمود طبال، استشاري الجراحة العامة/ جراحة المناظير و الجراحة الروبوتية : "الجراحة الروبوتية تمثل خيارًا متميزًا للعديد من الحالات، ولكن يجب تقييم كل حالة على حدة لضمان تحقيق أفضل النتائج للحالة الصحية ،حيث هناك أنواع معينة من المرضى أو الحالات الصحية التي يمكن أن تستفيد بشكل أكبر من الجراحة الروبوتية من بينها جراحة الأورام وخاصةً في حالات الأورام السرطانية الصغيرة ،الجراحة المعدية المعوية ، جراحات الفتق و جدار البطن بكافة أنواعها، جراحة المسالك البولية مثل استئصال البروستاتا وجراحة أمراض النساء ، مما يقلل من الألم وفترة التعافي ولتحديد ما إذا كانت الجراحة الروبوتية هي الخيار الأنسب، يتم أخذ بعض العوامل في الاعتبار مثل مدى تعقيد الحالة وحالة المريض الصحية العامة ومدى خبرة الجراح في استخدام التقنيات الروبوتية".

أوضح الدكتور محمد شحيط، استشاري جراحة المسالك البولية والجراحة الروبوتية: “نتائجنا المميزة تعكس التزامنا بالابتكار والرعاية الرحيمة. على سبيل المثال، مرضى سرطان البروستاتا الذين خضعوا لجراحة استئصال البروستاتا الجذرية شهدوا تعافياً سريعاً من سلس البول، وهو تقدم مذهل يؤكد جودة الرعاية التي نقدمها".

أضاف الدكتور جوكهان سيب، أخصائي الجراحة العامة والجراحة الروبوتية: "هذا الإنجاز يعكس التزامنا بتقديم أحدث الابتكارات في العمليات الجراحية. نظام CMR الروبوتي الذي نستخدمه يوفر دقة استثنائية بفضل كاميرا ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، ما يساعد على رؤية تفاصيل دقيقة وتحقيق أفضل النتائج الجراحية".