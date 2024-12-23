"مهرجان أم الإمارات" يستقبل العام الجديد باحتفالية مميزة وعروض الألعاب النارية

يختتم "مهرجان أم الإمارات" فعالياتة يوم 31 ديسمبر الجاري، حيث يستقبل العام الجديد باحتفالية "فوق الخيال" وعروض الألعاب النارية على كورنيش أبوظبي المميز بواجهته الخلابة.

ويتيح المهرجان فرصة مشاهدة أفضل عروض الألعاب النارية في أبوظبي هذا العام، والاستمتاع بالعدّ التنازلي الحماسي لاستقبال العام القادم، بينما تتألق السماء بعرض مذهلٍ من الألوان والأضواء والأشكال التي تعلن دخول العام الجديد.

ويقدم "مهرحان أم الإمارات" يوم 31 ديسمبر للجمهور أمسية غنائية يحييها النجم المصري محمد حماقي الذي كان قد أصدر مجموعة من الألبومات التي حصدت العديد من الجوائز منذ عام 2003.

ويقدم المهرجان العديد من التجارب الاحتفالية المشوّقة يوم 31 ديسمبر، إلى جانب الحفلات الموسيقية وعروض الألعاب النارية وباقة التجارب الترفيهية والأنشطة الفريدة .

ويمكن للزوار على اختلاف أعمارهم المشاركة بتجربة مجموعةٍ استثنائيةٍ من الأنشطة، وألعاب الكرنفال الشيقة، وغيرها من الألعاب الممتعة، فضلاً عن تذوق أشهى خيارات الطعام، والتي تحمل توقيع مجموعة مميزة من علامات المأكولات والمشروبات على المستوى المحلي والعالمي.