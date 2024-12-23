"كهرباء الشارقة" تبحث التعاون مع شركات كورية

بحث سعادة عبدالله عبدالرحمن الشامسي ، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ومون بيونج جون القنصل العام لجمهورية كوريا، اليوم في مقر الهيئة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والشركات الكورية والاستثمارات المستقبلية والحالية في المشروعات التي تنفذها الهيئة.

وأكد سعادة عبدالله عبدالرحمن الشامسي، أن الهيئة تعمل على التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الطاقة المياه، وتشجيع جذب الاستثمارات لتنمية هذه القطاعت الحيوية ، مستعرضا محاور إستراتيجية الهيئة وأنشطتها وتطورها والتقدم المستمر في خدماتها .

وأشار إلى حرص الهيئة على ترسيخ أطر التعاون والتنسيق وتقوية أواصر الصداقة مع الشركات المتخصصة في جمهورية كوريا، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في المشروعات المختلفة ، مؤكدا أهمية التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالاستدامة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والاستفادة من التحول الرقمي لتعزيز الخدمات، إضافة إلى مشاريع البحوث والتطوير المسستمرة.

من جانبه أشاد القنصل الكوري بجهود هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والإنجازات التي حققتها في مجالات عملها، ومبادراتها لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة ، مشيداً بالتسهيلات والخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات الكورية العاملة في الشارقة ، موضحاً أن زيارته تمّهد لمرحلة جديدة من التعاون المثمر مع الهيئة وتعزيز الروابط وتنمية الشراكات الاستثمارية.

وأكد حرصه على مواصلة العمل تنمية وتطوير العمل في مختلف قطاعات الهيئة التي تحمل فرصاً واعدة للمستقبل وبما يضمن النمو الاقتصادي المستدام .