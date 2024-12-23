من هو البروفيسور عمر ياغي الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية؟

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للبروفيسور عمر ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2024 تقديراً لإسهاماته الاستثنائية في مجال الكيمياء.

تعتبر إسهامات البروفيسور عمر ياغي رائدة وثورية في مجال الكيمياء الشبكية، حيث طور أساليب مبتكرة لربط الوحدات الجزيئية لتشكيل هياكل مفتوحة عبر روابط قوية.

أدت أبحاثه وابتكاراته إلى المساهمة في تطوير مواد متقدمة مثل الأطر الفلزية العضوية (MOFS) والأطر العضوية التساهمية (COFS).

تتميز هذه المواد بتطبيقاتها الواسعة التي تشمل التقاط الكربون، إنتاج الطاقة النظيفة، استخلاص المياه من الهواء، والتحفيز الكيميائي، مما يجعلها أساسية في مواجهة التحديات البيئية العالمية.

نشر البروفيسور ياغي أكثر من 300 بحث علمي، وحظيت أعماله بأكثر من 250,000 استشهاد علمي، مما يعكس تأثيره العميق في علوم المواد وتطوير حلول مستدامة لمستقبل أفضل.

وُلد في عمان عام 1965 البروفيسور عمر ياغي، ويشغل منصب أستاذ كرسي جيمس ونيلتجي تريتر للكيمياء في جامعة كاليفورنيا بيركلي، وهو أيضًا عالم منتسب في مختبر لورانس بيركلي الوطني ومدير مؤسس لمعهد بيركلي العالمي للعلوم.

يُعتبر ياغي من الرواد في مجال الكيمياء الشبكية (Reticular Chemistry)، وهو علم يهتم بربط كتل البناء الجزيئية معًا بواسطة روابط قوية لإنشاء أطر مفتوحة يمكن استخدامها في تطبيقات متعددة.

حصل على العديد من الجوائز المرموقة، منها جائزة الملك فيصل العالمية في العلوم (2015) وجائزة وولف في الكيمياء (2018).