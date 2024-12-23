إطلاق حملة تعزيز الأمن والسلامة في محطات الوقود

أعلنت اللجنة التوعوية الدائمة لتعزيز الأمن والسلامة في محطات الوقود، إطلاق الحملة الشتوية السنوية التي تستمر خلال الفترة من 23 ديسمبر الجاري وحتى 23 يناير المقبل.

وتستهدف الحملة توعية الجمهور بقواعد السلامة أثناء استخدام محطات الوقود، خاصة في موسم الإجازات والمخيمات الشتوية الذي يشهد إقبالا كبيرا على المحطات البرية والبحرية.

وتتضمن تعزيز الوعي بالسلامة في المحطات البرية من خلال منع التدخين داخل المحطات، وعدم ترك الأطفال دون مراقبة أثناء التزود بالوقود، والالتزام بإرشادات تعبئة الوقود للدراجات النارية لتجنب التسربات والاحتراق.

كما توجه الحملة اهتمامًا خاصًا للسلامة في المحطات البحرية، حيث تركز على ضرورة إطفاء المحركات قبل بدء عملية التزود بالوقود وضمان تثبيت القوارب والدراجات المائية بشكل آمن أثناء التعبئة لتجنب الحوادث.

وتشمل نشر التوعية بمخاطر المواد القابلة للاشتعال، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات العاملين في المحطات لضمان سلامة الجميع.

ويشارك في الحملة وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدفاع المدني، وأهم شركات الوقود مثل أدنوك للتوزيع، وإينوك، وإمارات، حيث تم تشكيل لجنة توعوية دائمة تهدف إلى توحيد الجهود وتنظيم حملات توعوية مستمرة على مدار العام لضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في محطات الوقود.