عائلة الطفلة يقين: شكراً محمد بن راشد على إنسانيتك

تقدمت عائلة الطفلة السورية يقين إبراهيم برسالة شكر وعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، وذلك على دعمه الكريم والإنساني في متابعة حالة الطفلة الصحية وتكفله بعلاجها.

وعبرت العائلة، عبر مقطع فيديو نشره خال الطفلة، شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على موقفه النبيل والإنساني في دعم علاج الطفلة يقين، معربة عن امتنانها لهذا العطاء الذي يعكس حرص سموه على تخفيف معاناة المرضى ودعمه اللامحدود للإنسانية.

ويُعد هذا الموقف امتدادًا للمبادرات الإنسانية التي يقدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، والتي تركت أثرًا بالغًا في حياة الكثيرين داخل الإمارات وخارجها.

وتكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بعلاج الطفلة السورية يقين إبراهيم، التي تعاني مرض ضمور العضلات الشوكية.

وكان خال الطفلة يقين قد نشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ناشد فيه مساعدتها لإنقاذ حياتها.

وقال إن "يقين تعاني من مرض جيني نادر يتطلب علاجاً عاجلاً، وتتجاوز كلفته 7 ملايين درهم، ولا يتوافر إلا في عدد محدود من دول العالم ومن ضمنها مستشفى الجليلة في دبي".

وأكد والد الطفلة، إبراهيم كناكر، أن مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل معه بشكل مباشر، وأبلغه بأن سموه سيتكفل بكامل تكاليف علاج يقين.