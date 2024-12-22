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الإمارات

طقس غائم مع فرصة لسقوط أمطار.. الحالة الجوية في الإمارات من الاثنين إلى الخميس

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البيان

قال المركز الوطني للأرصاد إن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقى يتزامن معه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصاحباً معه كتلة هوائية باردة وتيار هوائي علوي من الغرب مما يؤدي إلى تطور السحب على بعض المناطق تكون ركامية أحياناً.

وأضاف المركز أن الطقس من الغد حتى الخميس المقبل يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على فترات على بعض المناطق الساحلية والجزر والشمالية والشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة، بينما يكون البحر خفيف الموج إلى متوسط قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.