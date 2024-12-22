توقعات الطقس في الإمارات من الاثنين إلى الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد الاثنين رطبا صباحاً على بعض المناطق الداخلية – صحوا إلى غائم جزئي وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والساحلية والجزر مع احتمال سقوط أمطار.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية - غائم جزئي إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية مع فرصة سقوط أمطار.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً صباحاً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية - غائم جزئي إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية والساحلية مع سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية - غائم جزئي إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية والساحلية والجزر مع سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.