"شتانا في حتا" يجمع عشاق "اليوجا" والتأمل وسط طبيعة حتّا الخلابة

ضمن الفعاليات المتنوعة التي ينظمها "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في مهرجان "شتانا في حتا" وفي إطار مباردة "شتا حتا"، كان جمهور المهرجان، اليوم (الأحد)، على مع موعد مع جلسة لليوغا والتأمل.

شارك في الجلسة التي استمرت لمدة 90 دقيقة، عدد من عشاق التأمل والاسترخاء، والراغبين في التعرف على فنون "اليوجا" التي تعمل جلساتها على تعزيز الصحة النفسية والجسدية معاً.

أشرف على الجلسة عدد من المدربين المتخصصين في هذا النوع من الرياضة، مع إقبال لافت من الجمهور ، بينما كانت لطبيعة حتا وأجوائها المميزة، تأثير كبير على نجاح الجلسة وإضفاء حالة خاصة من الاسترخاء والتناغم بين الرياضة والطبيعة.

ومن المقرر عقد جلسة أخرى لليوجا والتأمل في 28 ديسمبر الجاري عند الساعة 4:00 مساءً بالتعاون مع مركز "700 Padel and Fitness Hub" الرياضي، و"تكنوجيم"، وذلك عند سد حتا بالقرب من جدارية زايد وراشد، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل ولحجز أماكنهم من خلال تطبيق "700 Padel and Fitness Hub".

وتستمر فعاليات "مهرجان شِتَانا في حتّا" حتى 12 يناير 2025 في منطقة بحيرة ليم تحت مظلة مبادرة "شتا حتا" التي تضم أيضا أربعة مهرجانات أخرى هي "مهرجان ليالي حتّا الثقافية" وتنظّمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، و"مهرجان حتّا للعسل" و"مهرجان حتّا الزراعي" وكلاهما من تنظيم بلدية دبي، و "مهرجان حتّا DSF X" من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.