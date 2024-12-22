"جمارك دبي" تثري تجربة المسافرين جوا مع انطلاق موسم الشتاء

أعلنت دائـرة جمارك دبي عن اتخاذها جميع الاستعدادات لتسهيل إجراءات المسافرين القادمين إلى الإمارات عبر مطار دبي الدولي مع انطلاق موسم الشتاء وتزامنا مع عطلة رأس السنة الميلادية، حيث يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 5.2 مليون مسافر بين 13 و31 ديسمبر الجاري.

وتحرص جمارك دبي على إثراء تجربة المسافرين، بتوفير خدمات وإجراءات رقمية متطورة ومبتكرة، وكذلك زيادة أعداد العنصر البشري من ضباط التفتيش خلال مواسم ذروة السفر في العطلات والأعياد، لتعزيز انسيابية حركة المسافرين.

وطورت جمارك دبي نظام الإفصاح المبكر الذكي والذي يتيح للقادمين الإفصاح المسبق عن "البضائع، الأمتعة الشخصية والهدايا، والعملات المعدنية، والمبالغ النقدية، كما يوفر التطبيق خاصية طلب إنجاز المعاملات الواردة قبل الوصول إلى الدولة، بما يختصر وقت عبورهم عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من 4 دقائق.

ولتحقيق أعلى درجات انسيابية لحركة المسافرين، زادت جمارك دبي عدد مفتشي الجمارك في المنافذ الجوية خلال موسم الشتاء، وخصصت 77 جهازا لفحص الحقائب موزعة بنحو 58 جهازا لفحص الحقائب الكبيرة، و19 جهازا لفحص الحقائب اليدوية، بالإضافة إلى بعض الأجهزة المساندة في عمليات التفتيش.

وقال خالد أحمد الخوري مدير إدارة عمليات المسافرين بالإنابة في جمارك دبي إن النجاحات المتلاحقة التي يحققها مطار دبي الدولي يقف ورائها العديد من الجهات والمؤسسات، ومنها جمارك دبي التي تحرص على استقبال المسافرين الاستقبال الأمثل، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتحقيق سعادتهم، ما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات عامة وإمارة دبي خاصة، ويعزز من سمعة مطار دبـي الدولي كأكثر المطارات ازدحاما في العالم.

وأضاف أن الدائرة تقوم خلال مواسم السفر مثل الإجازات والعطلات والأعياد بتفعيل خطة عمل تستهدف تسريع حركة القادمين مع أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، حيث تكثر أعداد الرحلات والمسافرين.

وأكد أن دائرة جمارك دبي تسعى لإثراء الجهود من خلال خدماتها المبتكرة والمتطورة، والتي تصب في مصلحة تسهيل وتسريع العمليات الجمركية للمسافرين، حيث اتخذت الدائرة العديد من الإجراءات في مباني المطار الثلاثة، ومطار آل مكتوم الدولي لتسهيل دخول الزوار والسائحين، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين.