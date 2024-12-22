"ديوا سات–1" يرسل 2690 ميجابايت من البيانات منذ إطلاقه

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، أن قمرها الاصطناعي النانوي "ديوا سات-1" أرسل 2690 ميجابايت من البيانات ذات الصلة بمجالات عمل الهيئة إلى المحطة الأرضية منذ إطلاقه في يناير 2022.

ويوفر "ديوا سات -1" من نوع (3U) اتصالات مباشرة عن طريق نظام إنترنت الأشياء المثبت على متنه باستخدام تقنية "LoRa" للاتصالات اللاسلكية طويلة المدى ومنخفضة الطاقة، ويتم تأمين البيانات من خلال معايير التشفير وحفظ البيانات المتبعة في الهيئة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تواصل جهودها للاستفادة من أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة، مشيراً إلى برنامج "سبيس-دي"، الذي يهدف إلى أن تكون تقنية الأقمار الاصطناعية النانوية مكملة لشبكة اتصالات إنترنت الأشياء الأرضية لمراقبة الأصول عن بعد، بما يدعم رقمنة شبكات الطاقة والمياه ويرفع كفاءة وفعالية عمليات التخطيط والتشغيل والصيانة الوقائية لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع.

وأشار إلى أن البرنامج يسهم في خفض التكاليف وتحسين العائد على الاستثمار من أصول الهيئة، فضلاً عن مشاركة المعارف وتدريب الكوادر المواطنة في الهيئة.

وأوضح، أن "سبيس–دي"، يهدف إلى تحسين كفاءة شبكات الكهرباء والمياه بالاعتماد على الأقمار الاصطناعية النانوية وتقنيات الاستشعار عن بُعد، وأن الهيئة هي أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الصناعية النانوية لتحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويسهم في تحسين كفاءة واعتمادية العمليات.

وتمنح الأقمار الاصطناعية النانوية للهيئة تحكماً كاملاً في البيانات عبر المحطة الأرضية في مركز البحوث والتطوير التابع لها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والتي تدار من قبل مشغلين إماراتيين يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة والتدريب.

وأطلقت الهيئة قمرين اصطناعيين نانويين "ديوا سات-1" في يناير 2022 و"ديوا سات-2" في إبريل 2023.

ويتم استخدام القمر الاصطناعي لمراقبة أصول الهيئة في عدة حالات، تشمل معامل القدرة والتردد في غرف الجهد المنخفض، ودرجة حرارة أنابيب المياه والضغط ومعدل التدفق لتحديد أماكن الخلل، وقياسات الظروف الجوية مثل درجة حرارة الهواء والرطوبة وجودة الهواء، إضافة إلى بيانات جودة الطاقة في محطات التحويل البعيدة.

وتم نشر سبع أوراق علمية بالتعاون مع شركاء الهيئة، لحالات استخدام للقمر الاصطناعي النانوي "ديوا سات-1"، ما أسهم في تعزيز المعارف في مجال الاتصالات المباشرة مع الأقمار الاصطناعية باستخدام بروتوكول الاتصالات اللاسلكية طويلة المدى.