"جاهزية" تطلق أكاديمية وطنية للطب التكتيكي

أطلق برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية “جاهزية”، أكاديمية وطنية للطب التكتيكي تستهدف بناء قدرات خط الدفاع الأول وزيادة تأهبها وجاهزيتها للاستجابة الطبية في حالات الكوارث والطوارئ والأزمات، وذلك من خلال منهج موحد ومعتمد دولياً من أبرز المراكز والجامعات العالمية.

ويأتي التدشين الرسمي لأكاديمية الطب التكتيكي تحت شعار "معا لجاهزية وطنية طبية موحدة ومعتمدة" انسجاما مع توجيهات القيادة الحكيمة بتبني مبادرات مبتكرة تعمل على دعم جهود مؤسسات الدولة الصحية الحكومية والخاصة من خلال توفير برامج تدريبية تخصصية وتأهيل فرق طبية احتياطية مدربة وصناعة قادة من الكوادر الوطنية الطبية.

وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية “جاهزية”، أن الأكاديمية هي مبادرة تعليمية وطنية لا تهدف للربح وتأسست بمبادرة من ائتلاف من مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وغير الربحية ويشرف عليها مجلس أمناء من كبار الخبراء في طب الطوارئ وبإدارة من المؤسسة الوطنية للتدريب والأبحاث الطبية "تدريب".

وأضاف أن الأكاديمية تهدف إلى بناء قدرات خط الدفاع الأول والارتقاء بالخدمات الصحية من خلال تبني مبادرات مبتكرة في مجال التدريب الطبي التخصصي وتأسيس مراكز للتميز في طب الطوارئ وطب الكوارث في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة وتشغيل عيادات متنقلة ومستشفيات متحركة والتنظيم السنوي لمؤتمر أبوظبي للطب التكتيكي ومؤتمر الإمارات للطب التكتيكي والمؤتمر العالمي للطب التكتيكي وتبني جائزة الإمارات للطب التكتيكي التي تمنح للمؤسسات والأفراد الذين لهم دور بارز في الارتقاء بالطب التكتيكي وإثراء البحوث العلمية في مجال الجاهزية والاستجابة الطبية للكوارث والطوارئ.