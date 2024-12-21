"سوق التنين" يحتفل بمرور 20 عاماً على افتتاحه

احتفل "سوق التنين" -أضخم وجهة تسوُّق ومركز تجاري على مستوى العالم لبيع المنتجات الصينية خارج الصين- بمرور عشرين عاماً من التبادل التجاري والثقافي المُزدهر، عبر تسجيل رقم قياسي في غينيس للأرقام القياسية لأضخم كعكة حظٍّ في العالم.

أُعدّت كعكة الحظ التي سجّلت رقماً قياسياً عالمياً بالتعاون مع المركز الدولي لفنون الطهي في دبي (إي سي سي إيه دبي)، وشارك في صناعتها فريق من مدربي برنامج الخبز والحلويات، وبلغ وزنها 2.286 كجم، بارتفاع بلغ 30 سم وطول بلغ 58 سم.

في إطار الاحتفالات، كشف "سوق التنين" النقاب عن منحوتة ضخمة على شكل كعكة حظ في الردهة الرئيسية. صُممت هذه القطعة المركزية المذهلة لتكون نسخة مُجسمة وعملاقة من كعكة الحظ التي حطّمت الرقم القياسي، حيث يبلغ ارتفاعها 4 أمتار وعرضها 6 أمتار، في تكريم مميز للثقافة الصينية واحتفاءً بعقدين من النجاح الباهر لهذا المركز التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يدعو "سوق التنين" المتسوقين للمشاركة في مسابقة مشوقة للبحث عن كعك الحظ. سيتم إخفاء عشرين كعكة حظ، تحتوي كل منها على مفاجآت مذهلة، في أرجاء السوق، مع نشر أدلَّة لحل الألغاز على وسائل التواصل الاجتماعي حتى 8 يناير 2025. وسيحظى المشاركون بفرصة الفوز بمنتجات حصرية من سوق التنين.

وفي هذا الصدد صرَّح فريد عبد الرحمن، مدير عام وجهات التسوُّق في دبي القابضة لإدارة الأصول، قائلاً: "تُعد الذكرى العشرون لـ"سوق التنين" محطة بارزة تسلط الضوء على دوره الاستراتيجي في تعزيز مشهد التجزئة والثقافة في دبي. فمنذ انطلاقه كنقطة للتبادل الثقافي والاقتصادي، نجح ’سوق التنين‘ في التطور ليصبح وجهة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والتفاعل المجتمعي. يعكس هذا الإنجاز الثقة الراسخة التي نتمتع بها من مجتمعنا، والتزامنا المستمر بالابتكار والاستجابة لتطلعات عملائنا المتغيرة. إن تسجيل رقم قياسي عالمي في غينيس للأرقام القياسية يؤكد مكانة ’سوق التنين‘ كقوة محورية ومؤثرة في المنطقة، ويجسد رؤيتنا لتقديم تجارب لا تُضاهى لزوارنا".

احتفالات ثقافية نابضة بالحياة

تتضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى العشرين أنشطة متنوعة تبرز عمق التراث الثقافي الصيني:

• رقصة الأشرطة الرشيقة: عرض حركي ديناميكي تُستخدم فيه الأشرطة الطويلة لتقديم أنماط بصرية مبهرة تُجسد مشاعر السعادة والحرية، مما يجعله أحد أبرز العروض التي تأسر الزوار.

• رقصة المروحة الصينية التقليدية: تستعرض أكثر من ألفي عام من التراث الثقافي الصيني، حيث تحمل الرقصة أهمية ثقافية عميقة وتعد من أقدم أشكال الرقص الشعبي التى تحظى باحترام واسع.

• رقصة التنين الأسطورية: يجسد المؤدون حركات هذا المخلوق الأسطوري بمهارة فائقة باستخدام أزياء ملونة ومبهرة، مما يضيف حيوية مذهلة إلى الأجواء الاحتفالية.

• فن الخط الصيني على الحقائب: عرض يُبرز جمال ودقة فن ريشة الرسم الصينية التقليدية. يُمكن للعائلات كذلك المشاركة في ورش العمل مع أطفالهم لصنع مصابيح صينية مليئة بالتفاصيل ودقيقة من 23 إلى 28 ديسمبر، بينما يوفّر كشك التصوير للزوّار فرصة لالتقاط صور تذكارية جميلة وهم يرتدون الأزياء الصينية التقليدية.

ستُقام الفعاليات الترفيهية يومياً من 20 إلى 24 ديسمبر، حيث تبدأ جميع الأنشطة من الساعة 2 ظهراً حتى 10 مساءً. وستستمر احتفالات الذكرى العشرين لـ"سوق التنين" حتى 12 يناير، مع تسليط الضوء على مجسّم كعكة الحظ العملاقة كواحدة من المعالم البارزة التي يجب مشاهدتها لجميع الزوار.

باعتباره واحداً من أبرز مراكز التسوق في دبي، يدعو "سوق التنين" الجميع للمشاركة في الاحتفالات واستكشاف حظهم والاستمتاع بمشاهدة المنحوتة التاريخية التي حققت رقماً قياسياً عالمياً.

منذ افتتاحه في عام 2004، حقق "سوق التنين" تحولاً استثنائياً ليصبح أحد المعالم البارزة في قطاع التجزئة بدبي. يقدم السوق مزيجاً فريداً من المنتجات والثقافات، مستقطباً ملايين الزوار سنوياً. ومع أكثر من 6,000 متجر موزعة عبر مركزيه التجاريين الضخمين، يواصل "سوق التنين" رحلته نحو التميز والازدهار، ليكون مركزاً حيوياً يجمع بين المتسوقين والشركات ويعزز الروابط بين مختلف دول العالم، مستقبلاً أكثر من 40 مليون زائر سنوياً.