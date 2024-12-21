الفريق محمد المري يقوم بجولة تفقدية في مطارات دبي

قام سعادة الفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في مطارات دبي، يرافقه اللواء طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، والرائد جمعة بن صبيح، نائب مدير إدارة مراقبة جوازات مطار المبنى 3.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الإدارة على تعزيز جودة حياة المسافرين وضمان تجربة سفر مريحة وسلسة للجميع.

وخلال جولته، أعرب سعادته عن شكره وتقديره لمأموري الجوازات في جميع مباني المطار 1 و 2 و 3، وكذلك في المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على جهودهم الكبيرة في تسهيل إجراءات المسافرين.

وأكد المري أن "إقامة دبي على أهبة الاستعداد لخدمة جميع المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات ومدينة دبي".

كما قام سعادة الفريق محمد المري بمشاركة الأطفال تجربتهم في ختم جوازاتهم عبر منصة جوازات الأطفال، ما أضاف لمسة إنسانية وجذابة للجولة.

ويعكس هذا التفاعل اهتمام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بتقديم خدمات متميزة لجميع فئات المجتمع.

ووجه سعادته الشكر لكافة الشركاء الاستراتيجيين في مطارات دبي، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق لتحقيق أعلى مستويات الخدمة.

وأكد المري أن جميع العاملين في مطارات دبي هم "فريق عمل واحد يخدم دولة الإمارات ومدينة دبي".

تأتي هذه الجهود في إطار التزام دبي المستمر بتعزيز جودة حياة المسافرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مما يسهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم.