

نظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع المجموعة الدبلوماسية لعقيلات السفراء، وبمشاركة سفارة ماليزيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، فعالية اليوم الدبلوماسي الثقافي الماليزي، بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز جسور التواصل الحضاري، وترسيخ قيم الحوار والتفاهم المتبادل بين الشعوب والثقافات.

حضر الفعالية تنكو داتو سراج الزمان تنكو محمد عارفين، سفير ماليزيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرمه داتين هناء سكينة، وعدد من عقيلات السفراء وعقيلات الملاحق العسكريين بالبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة.

وتأتي هذه الفعالية امتداداً لسلسلة الأيام الدبلوماسية الثقافية، التي ينظمها الاتحاد النسائي العام، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الدبلوماسية الثقافية ودورها في توطيد العلاقات بين الشعوب، وتعزيز الشراكات الدولية، وإبراز دور المرأة في بناء جسور التواصل الإنساني، وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش واحترام التنوع الثقافي.

وتضمن برنامج الفعالية كلمات للاتحاد النسائي العام والسفارة الماليزية، إلى جانب عروض تعريفية ومرئية، سلطت الضوء على الموروث الحضاري والثقافي لماليزيا، وعروض فلكلورية، جسدت ثراء تراثها وتنوعه، فضلاً عن معرض للفنون الماليزية، أتاح التعرف على أبرز ملامح الهوية الثقافية والفنية للمجتمع الماليزي.

كما اشتملت الفعالية على ورشة فنية تفاعلية للرسم على الحرير الماليزي، أتاحت للمشاركات فرصة التعرف على تقنيات الفنون التقليدية الماليزية وممارستها، إلى جانب تجربة المأكولات الشعبية، التي عكست جانباً من خصوصية الثقافة الماليزية، وتنوع موروثها الاجتماعي.

ويحرص الاتحاد النسائي العام، في ظل الرؤية الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على دعم المبادرات التي تعزز حضور المرأة في مختلف مسارات التعاون الدولي، وتفتح آفاقاً أرحب للتبادل المعرفي والثقافي، بما يسهم في ترسيخ قيم السلام والتفاهم والتقارب بين الشعوب.

وتجسد هذه الفعالية التزام الاتحاد النسائي العام بمواصلة تعزيز تعاونه مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، وتوظيف الثقافة والفنون والتراث بوصفها أدوات فاعلة للدبلوماسية الناعمة، ومساحات مشتركة للحوار الإنساني، بما ينسجم مع نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز قيم الانفتاح والتسامح والتعايش السلمي.