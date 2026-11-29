

أعلن برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية» خطة استراتيجية لتأهيل 20 ألفاً من كوادر خط الدفاع الأول والمستجيبين للطوارئ الطبية المجتمعية والتخصصية خلال السنوات العشر المقبلة، بعد نجاحه في تأهيل 10 آلاف مستجيب من المؤسسات المدنية والعسكرية.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال مؤتمر الفرق الإماراتية الوطنية للاستجابة للطوارئ الطبية المجتمعية والتخصصية «استجابة 2026» اليوم في مركز نبض المنهل المجتمعي بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، تحت شعار «جاهزية وطن.. استجابة متكاملة.. عطاء مستدام»، بمشاركة قيادات طبية وخبراء وطنيين ودوليين.

وتتوزع الخطة الهادفة لبناء الكفاءات الوطنية وقياس الأداء الميداني على 10 مسارات تدريبية، تشمل الجاهزية المجتمعية والمؤسسية وجاهزية المستشفيات، وتأهيل المستجيبين الأوائل والاحتياط الطبي، وإدارة الحوادث الكبرى والكوارث، والتعامل مع المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات، والطب التكتيكي والإنعاش القلبي، إلى جانب إعداد المدربين والقيادات، وتطوير العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية.

وأكد الدكتور عادل عبدالله الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس مبادرة أطباء الإمارات الرئيس التنفيذي لبرنامج «جاهزية»، أن الخطة تستند إلى منهجية علمية دولية توحد جهود القطاعات الطبية والإسعافية والأمنية والمجتمعية وتربطها بالمستشفيات الميدانية، لافتاً إلى تركيز المرحلة المقبلة على إعداد القادة والمدربين وتفعيل الفرق الاحتياطية والتطوعية وتوسيع الشراكات المحلية والدولية.

من جانبه، أشاد البروفيسور روبرتو موغافيرو، رئيس المركز الأوروبي لطب الكوارث، بدمج النموذج الإماراتي بين التدريب الأكاديمي والمحاكاة والتطبيق الميداني، مشيراً إلى شراكة استراتيجية مع «جاهزية» لتبادل الخبرات وإعداد القيادات وتطوير برامج مشتركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بدوره، أوضح البروفيسور أوليفر جاكدين، مدير المجلس الاستشاري لمركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لطب الكوارث، أهمية الدقائق الأولى في إنقاذ الحالات الحرجة والطوارئ القلبية، ما يستدعي تكامل أدوار المستجيبين والمجتمع والمستشفيات وتوظيف التكنولوجيا والمحاكاة لربط الرعاية الميدانية بالمؤسسات الصحية.

وقالت الدكتورة نورة العجمي، مديرة الفرق الإماراتية للاستجابة للطوارئ الطبية، إن البرنامج يستقطب ويؤهل الكوادر الطبية والتمريضية والإسعافية والفنية والإدارية والمتطوعين وفق مسارات تخصصية للمهام الطبية والإنسانية، مدعوما بـ10 عيادات متنقلة و7 مستشفيات ميدانية متحركة للاستجابة داخل الدولة وخارجها.

وتضمن المؤتمر محاضرات وورش عمل وتمارين محاكاة مكتبية وميدانية تناولت القيادة والسيطرة، وإدارة الإصابات الجماعية والفرز الطبي والإخلاء، والرعاية التكتيكية، والجاهزية المدنية والعسكرية للمخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات، وإدارة الموارد والاتصال وتقييم كفاءة الاستجابة.