نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بإدارة الصحة النفسية، ورشة تخطيط استراتيجي لتطوير مشاريع نوعية في مجال الصحة النفسية، بهدف تحديد أولويات التطوير واستحداث مبادرات تعزز تكامل الخدمات واستدامتها، وترتقي بجودة الرعاية المقدمة لمختلف فئات المجتمع. وركزت الورشة على بحث سبل تطوير نموذج شامل للرعاية النفسية يجمع بين الوقاية والكشف والتدخل المبكر والعلاج والتأهيل والتعافي، مع تعزيز دور الأسرة والمجتمع وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لتحسين النتائج العلاجية وجودة الحياة.

وأكدت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تطوير منظومة الصحة النفسية يتطلب رؤية متكاملة تتجاوز نطاق الخدمات العلاجية لتشمل مختلف العوامل المؤثرة في الصحة النفسية للأفراد والمجتمع، مشيرة إلى أن القيمة الحقيقية للمشاريع الاستراتيجية تكمن في قدرتها على إحداث أثر ملموس ومستدام في حياة المستفيدين.

وأضافت: «تتمثل أولويتنا في بناء مسارات رعاية مترابطة تضع احتياجات الإنسان في مختلف مراحل حياته في صميم عملية التطوير، وتعزز فرص التدخل المبكر واستمرارية الرعاية والتعافي. ومن هذا المنطلق، نركز على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع قابلة للتطبيق والقياس، تستند إلى الأدلة العلمية وتكامل التخصصات والشراكة المجتمعية، بما يعزز كفاءة الخدمات ويسهم في تحسين النتائج الصحية على المدى الطويل».

من جانبها، أوضحت الدكتورة حياة عبدالله البلوشي، رئيس قسم السياسات والمعايير في إدارة الصحة النفسية بالمؤسسة، أن الورشة تناولت فرص تطوير منظومة الحوكمة والجودة وسلامة المرضى وتعزيز قدرات الكوادر التخصصية، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة والبحوث التطبيقية في الارتقاء بالخدمات النفسية.

وأضافت: «إن التوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الممارسات السريرية ودعم اتخاذ القرار الطبي، وهو ما يعزز أهمية مواكبة هذا التطور بسياسات ومعايير واضحة تضمن الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات وتربط الابتكار بجودة الرعاية وسلامة المرضى».

وتناولت الورشة أربعة محاور استراتيجية رئيسة، شملت تطوير خدمات الصحة النفسية المتكاملة، وتعزيز الحوكمة وبناء القدرات التخصصية، والوقاية والتوعية والمشاركة المجتمعية، إلى جانب البحث والابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة، بما يتيح تحديد فرص التطوير ووضع تصورات لمشاريع تستجيب للاحتياجات الصحية المتجددة.

وشملت المشاريع المقترحة التوسع في دمج خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الصحية الأولية، وتطوير مسارات رعاية متكاملة لمختلف الفئات العمرية، وتعزيز خدمات الصحة النفسية المجتمعية والتأهيل والتعافي، إلى جانب تطوير برامج الكشف والتدخل المبكر، لا سيما للأطفال واليافعين، وتعزيز مشاركة الأسرة في الرعاية والدعم النفسي.