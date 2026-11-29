اختتمت جامعة حمدان بن محمد الذكية النسخة الخامسة من «تحدي الغد للجري والدراجات الهوائية» (Tomorrow Run & Ride)، الذي نظمته في مقرها بمدينة دبي الأكاديمية ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة 2026»، بمشاركة أفراد من المجتمع وعائلات من مختلف الفئات العمرية، في مبادرة تعكس حرص الجامعة على تشجيع النشاط البدني وتعزيز المشاركة المجتمعية.

واكتسبت نسخة هذا العام طابعاً عائلياً مميزاً بالتزامن مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات، حيث شكل «سباق التتابع العائلي» إحدى أبرز محطات الفعالية، إذ جمع أفراد الأسرة الواحدة ضمن فرق تنافست في أجواء سادتها روح التعاون والتشجيع المتبادل، مجسدة دور الرياضة في تعزيز الروابط الأسرية وترسيخ قيم المشاركة والعمل الجماعي. واختتم السباق بتكريم الفرق الثلاثة الأولى تقديراً لأدائها وروحها الرياضية.

وشملت الفعالية مجموعة من الأنشطة المصممة لاستقطاب مختلف مستويات اللياقة البدنية، تضمنت مسارين ترفيهيين للجري وركوب الدراجات الهوائية بطول 4 كيلومترات لكل منهما، إلى جانب مسار لركوب الدراجات الهوائية على الطرق مخصص للمتمرسين، بما أتاح للمشاركين فرصاً متنوعة لممارسة الرياضة ضمن أجواء مجتمعية محفزة.

وأكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن تنظيم «تحدي الغد» للعام الخامس على التوالي يجسد التزام الجامعة بدورها في بناء الإنسان وتعزيز جودة الحياة، انطلاقاً من رؤيتها التي تربط التعليم بالتنمية المجتمعية الشاملة.

وقال: «في جامعة حمدان بن محمد الذكية، ننظر إلى بناء الإنسان باعتباره مسؤولية تتجاوز حدود التعليم الأكاديمي، لتشمل تنمية وعيه بصحته وجودة حياته ودوره في مجتمعه. ومن هذا المنطلق، يمثل تحدي الغد امتداداً لرسالتنا في تشجيع التعلم مدى الحياة وتعزيز الممارسات الإيجابية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وتماسكاً.

وقد اكتسبت النسخة الخامسة أهمية خاصة بتزامنها مع عام الأسرة، إذ حرصنا على أن تكون الرياضة تجربة تجمع الأجيال، وتعزز الروابط بينها، وترسخ قيم التعاون والمشاركة باعتبارها ركائز أساسية في بناء أسر قوية ومجتمعات مستدامة».

وأضاف: «إن استدامة الأثر المجتمعي تبدأ بتحويل الممارسات الإيجابية إلى عادات يومية، وهو ما نسعى إلى ترسيخه من خلال مبادراتنا وشراكاتنا المجتمعية. ونواصل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومن خلال مشاركتنا في تحدي دبي للياقة، الإسهام في دعم توجهات دبي نحو جعل النشاط البدني جزءاً أصيلاً من أسلوب حياة أفراد المجتمع».