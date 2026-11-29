

نظمت لجنة الاحتفالات بإمارة الفجيرة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 55 مجموعة من الفعاليات الوطنية والتراثية في قلعة الفجيرة والطويين ووَمّ وأوحلة، ضمن برنامج احتفالي يعكس عمق الانتماء الوطني، ويجسد قيم الوحدة والتلاحم التي قامت عليها دولة الإمارات، وسط أجواء احتفت بالموروث الإماراتي الأصيل، واستحضرت مسيرة الاتحاد وما تحمله من معاني الفخر والاعتزاز بالوطن.

شهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، برنامج الفعاليات أمام بيت الفن في قلعة الفجيرة، ضمن احتفالات الفجيرة بالمناسبة الوطنية، وتضمنت عروضاً للفنون والفرق الشعبية، ومشاركة جمعية صيادي الفجيرة، إلى جانب أمسية شعرية ومسابقات شعبية، وعرض طلاب المدارس بعنوان (7 أضواء.. حكاية وطن).

كما اشتملت الفعاليات على أركان للأكلات الشعبية والحرف التقليدية، ومعرض للسيارات الكلاسيكية، في أجواء احتفالية جسدت الموروث الإماراتي الأصيل، وعكست قيم الهوية الوطنية والانتماء والاعتزاز بتاريخ الدولة وتراثها.

وشهد الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، برنامجاً احتفالياً أقيم في بلدية الطويين، استهل بمسيرة وطنية جسدت مشاعر الولاء والانتماء، بمشاركة أهالي المنطقة، إلى جانب عروض طلابية قدمتها مدارس المنطقة، تنوعت بين الرقصات والفقرات الوطنية التي عبرت عن فرحة المناسبة.

كما تضمن البرنامج عروضاً للفرقة العسكرية والفرق الشعبية، وبرزة شعرية احتفت بالكلمة الوطنية والموروث الأدبي، إضافة إلى عرض فني قدمته أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، فيما أضفت القرية التراثية المصاحبة أجواءً من الأصالة، من خلال استعراض جوانب من الحياة الإماراتية قديماً وما تزخر به من عادات وتقاليد وحرف متوارثة.

واحتضن المجلس المجتمعي في منطقة «وم» احتفالاً وطنياً تخللته مجموعة من الفقرات التي عكست روح المناسبة، حيث استمتع الحضور بعروض فرقة الخيالة التي استحضرت مكانة الخيل في الموروث الإماراتي، إلى جانب عروض قدمها طلبة المدارس عبروا من خلالها عن اعتزازهم بالهوية الوطنية، كما شهد الاحتفال مشاركة الفرقة الحربية التي قدمت ألواناً من الفنون الشعبية التراثية، فيما شكلت القرية التراثية مساحة لاستعراض الموروث المحلي والتعريف بتفاصيل الحياة الإماراتية الأصيلة.

أما منطقة أوحلة، فقد شهد مجلس أوحلة المجتمعي احتفالاً تميز بتنوع فقراته الوطنية والتراثية، حيث تضمن عروضاً للفرقة العسكرية والفرقة الحربية، إلى جانب مشاركات طلابية قدمت لوحات وطنية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بعيد الاتحاد، كما اشتمل البرنامج على استعراض عدد من الحرف الشعبية التي أبرزت مهارات الأجداد وما ارتبط بها من مهن تقليدية شكلت جزءاً أصيلاً من تفاصيل الحياة الإماراتية، وأسهمت في تعريف الأجيال الجديدة بقيمة هذا الإرث والمحافظة عليه.