

اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي خارطة طريق المستقبل الأمني للإدارة العامة للمالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية للمستقبل، واستباق المتغيرات، وتطوير الأداء المؤسسي، بما يواكب التحولات المتسارعة في مختلف المجالات، التي تخص الجانب الأمني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الإدارة العامة للمالية، ومركز استشراف المستقبل، ضمن جهود الأخيرة في إعداد رؤى استشرافية للإدارات العامة ومراكز الشرطة، واللجان والمجالس، ترسيخ ثقافة استشراف المستقبل، وتحويل المتغيرات والتحديات المستقبلية، إلى فرص للتطوير والابتكار.

وحضر الاجتماع ماجد عبدالله العقيلي، مدير الإدارة العامة للمالية، والعقيد عمر خليفة بالعبيدة السويدي، نائب مدير مركز استشراف المستقبل، والعقيد دكتور عبد الله ياسر أميري، نائب مدير الإدارة العامة للمالية، وعدد من مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام.

ويأتي تصميم الرؤية الاستشرافية ضمن جهود المركز نحو ترسيخ ثقافة استشراف المستقبل، وتحويل المتغيرات والتحديات المستقبلية، إلى فرص للتطوير والابتكار، بما يسهم في دعم متخذي القرار، ورفع كفاءة الخدمات، وتحقيق أثر مستدام للمستفيدين. وترتكز الرؤية على عدد من المحاور الرئيسية، من أبرزها الاستشراف المبكر للاتجاهات والمتغيرات، وتعزيز العملية الاستباقية والتطوير المؤسسي، وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة في بيئة العمل الأمني، إلى جانب بناء القدرات والمهارات المستقبلية لدى الكوادر البشرية التخصصية.

وأكد ماجد العقيلي أن خارطة الطريق للمستقبل الأمني تمثل خطوة مهمة في مسيرة الإدارة العامة للمالية، نحو بناء منظومة عمل أكثر جاهزية ومرونة، تقوم على قراءة المتغيرات واستباق التحديات، وتحويل الفرص المستقبلية إلى مبادرات وبرامج ذات أثر ملموس.

من جانبه أوضح العقيد عمر السويدي أن الرؤية تستهدف تعزيز قدرة الإدارة العامة للمالية، على التعامل مع التحولات المستقبلية بكفاءة، وترسيخ نهج مؤسسي يجعل الاستشراف جزءاً من عملية التخطيط وصناعة المستقبل، بما يدعم تحقيق الأهداف والتطلعات المستقبلية.

وأكد العقيد الدكتور عبدالله ياسر أميري، نائب مدير الإدارة العامة للمالية، أن خارطة الطريق تدعم تطوير التخطيط المالي طويل الأمد، من خلال استباق الاحتياجات التمويلية للمشروعات الأمنية، وربط الموازنات بأولوياتها. وأوضح أن هذا النهج يعزز كفاءة الإنفاق، ويرفع مرونة تخصيص الموارد المالية، بما يواكب المتغيرات، ويضمن استدامة تمويل المشروعات ذات الأولوية.

وأوضحت الأستاذة منال راشد القاسمي، مدير إدارة التخطيط المستقبلي، أن الرؤية الاستشرافية تتضمن عدداً من المبادرات والمشروعات المستقبلية، التي سيتم تنفيذها وفق خارطة طريق متكاملة، مع مؤشرات أداء لقياس التقدم والأثر، ومراجعة دورية لضمان مواكبة المستجدات والمتغيرات.

وأكدت نورة محمد حسن البلوشي، رئيس قسم بناء الخطط المستقبلية، أن اعتماد هذه الرؤية يأتي في إطار التزام بتطوير منظومة العمل الأمني، وتعزيز الابتكار والاستباقية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.