تتجه جراحات العظام نحو مرحلة جديدة من التطور، مع التوسع في استخدام الروبوتات وتنامي إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط للعمليات وفق الخصائص الصحية والتشريحية لكل مريض، والتي بدورها تعيد صياغة مستقبل هذه العمليات، إلى جانب التوجه نحو الجراحات طفيفة التوغل، وسط توقعات بأن تشهد السنوات العشر المقبلة تحولاً نوعياً في آليات إجراء العمليات ومستويات الأتمتة الجراحية.

وأكد أطباء متخصصون في جراحة العظام أن دولة الإمارات تواكب هذه التحولات من خلال استقطاب أحدث التقنيات الطبية العالمية، بما يسهم في توسيع الخيارات العلاجية المتاحة والحد من حاجة بعض المرضى إلى السفر للخارج.

جراحات روبوتية

وتوقع الدكتور علي البلوشي، استشاري جراحة العظام رئيس شعبة الإمارات لجراحة العظام، أن تصبح الجراحات الروبوتية أكثر شيوعاً خلال السنوات المقبلة، مقابل تراجع تدريجي لبعض الأساليب التقليدية، مشيراً إلى أن الوصول إلى مرحلة تتولى فيها الأنظمة الروبوتية تنفيذ معظم خطوات العملية وفق أوامر وخطط يحددها الجراح قد يستغرق نحو عقد من الزمن.

وأوضح أن الروبوتات المستخدمة في جراحات العظام تنقسم إلى أنظمة آلية بالكامل (Automated)، وأخرى شبه آلية (Semi-automated)، تساعد الجراح على تنفيذ الإجراءات بدقة أعلى، مع احتفاظه بالتحكم المباشر في العملية.

وأشار إلى أن الأنظمة الآلية بالكامل تعتمد على برمجيات وخطط يحددها الطبيب مسبقاً لتنفيذ المهام الجراحية الموكلة إليها، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالوقت المستغرق في التنفيذ، فضلاً عن ضرورة حماية الأنسجة المحيطة بموضع الجراحة.

ولفت إلى أن التطورات التقنية المستقبلية قد تسهم في زيادة سرعة أداء الروبوتات وكفاءتها، مع تعزيز التكامل بينها وبين الجراح، مؤكداً أن الروبوت يظل بحاجة إلى توجيه الطبيب وموافقته على الإجراءات، وأن خبرة الجراح تظل أساسية في اتخاذ القرارات وإدارة العملية.

تقنيات متقدمة

من جانبه، أكد الدكتور محمد معاذ عدي، استشاري جراحة عظام، أن دولة الإمارات أصبحت وجهة مهمة للشركات العالمية المتخصصة في تقنيات جراحة العظام، مشيراً إلى تسارع وصول الابتكارات الطبية إلى السوق المحلية، بعدما كان طرح بعض التقنيات الحديثة يستغرق سنوات عقب إطلاقها عالمياً.

وأوضح أن التقنيات الروبوتية تجاوزت مراحلها الأولى، وباتت الدولة تشهد حضوراً للجيلين الثاني والثالث من الروبوتات الجراحية، في ظل تنافس الشركات العالمية ودعم القيادة الرشيدة لتطوير القطاع الصحي وتبني أحدث الابتكارات.

وأشار إلى أن جراحة العظام شهدت خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية تطورات نوعية، من أبرزها التخطيط الجراحي المسبق باستخدام الحاسوب وتصميم قوالب مخصصة وفق الحالة التشريحية لكل مريض، بما يتيح تحديد مواضع قطع العظام وآلية تنفيذ الإجراءات قبل دخول غرفة العمليات، ويسهم في تعزيز الدقة، وقد يساعد على تقليص مدة بعض العمليات وتحسين نتائجها العلاجية.

ولفت إلى أن توافر التقنيات المتقدمة داخل الدولة أسهم في الحد من حاجة المرضى إلى السفر للخارج لتلقي علاجات كانت تتطلب ذلك في السابق.

مستقبل الروبوتات

وأكد الدكتور جابر الخييلي، استشاري جراحة عظام ومفاصل، أن الروبوتات توفر مستويات عالية من الدقة في تنفيذ الإجراءات الجراحية، خصوصاً في ضبط زوايا العظام وتحديد مواضع القطع وفق القياسات التي يحددها الطبيب، إلا أن كفاءة استخدامها تظل مرهونة بمهارة الجراح وخبرته وقدرته على توجيهها، مشدداً على أن دقة الروبوت في تنفيذ المهام الموكلة إليه لا تعني قدرته على إدارة العملية الجراحية بصورة مستقلة.

وتوقع الخييلي أن يشهد المستقبل تطوراً نوعياً في توظيف الذكاء الاصطناعي في جراحات العظام، بالاستفادة من تراكم البيانات والخبرات الطبية، ما قد يتيح للأنظمة الذكية تقديم توصيات جراحية أكثر تخصيصاً، تراعي الاختلافات في الخصائص الصحية للمرضى وطبيعة عظامهم ودرجة هشاشتها، وتدعم الجراح في اختيار الإجراءات الجراحية الأنسب لكل حالة.

بدوره، أكد الدكتور إبراهيم أديبي، استشاري جراحة عظام، أن من أبرز التحولات في هذا المجال التوجه نحو الجراحات طفيفة التوغل، التي تعتمد على شقوق جراحية محدودة بدلاً من الشقوق الواسعة، إلى جانب التوسع في استخدام المناظير والتقنيات الروبوتية.

وأوضح أن هذه الأساليب قد تسهم، في الحالات المناسبة، في تقليل إصابة الأنسجة المحيطة وتخفيف الألم بعد الجراحة وتسريع التعافي، مشيراً إلى أن اختيار التقنية يعتمد على طبيعة الحالة الصحية وتقييم الطبيب للنتائج العلاجية المتوقعة.

وشدد على أن الروبوتات تمثل أدوات مساعدة للجراح، ولا تعني الاستغناء عن العنصر البشري، إذ تظل خبرة الطبيب ومهارته أساساً في تحقيق الدقة المطلوبة وضمان ملاءمة الإجراء لحالة المريض.