أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نموذجاً رائداً للأخوة والتقدم والنماء، يتبنى السلام غاية ووسيلة، ويرسي القيم والمبادئ الإنسانية الأصيلة نهجاً للفكر والممارسة، مع الحرص الدائم على مد جسور التعاون والعمل البنّاء مع مختلف شعوب العالم، مواصلة للإرث الخالد، الذي أرساه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية، التي ألقاها معاليه، الأحد، في الاحتفال، الذي نظمه منتدى أبوظبي للسلم، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأقيم برعاية معاليه في متحف زايد الوطني بجزيرة السعديات، تحت شعار «من إرث زايد.. البحث الدائم عن السلام».

توثيق المسيرة

ودشّن معاليه، خلال الاحتفالية، معرض «مرآة الزمن - 2071»، الذي يوثق مسيرة منتدى أبوظبي للسلم، منذ انطلاقته عام 2014، مسلطاً الضوء على أبرز مواثيقه وشراكاته الدولية ومؤتمراته، وإصداراته المعرفية، فضلاً عن استشراف امتداد أثرها بحلول عام 2071.

شهد الاحتفال حضور معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، وسعادة الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام للمنتدى، ولفيف من أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة، وسط مشاركة شبابية واسعة.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في مستهل كلمته، عن بالغ سروره بالمشاركة في إحياء الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مثمناً مبادرة منتدى أبوظبي للسلم إلى تنظيم هذه المناسبة، التي تجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن الغالي ومكانته في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأوضح معاليه أن نهج الإمارات القائم على التقدم والأخوة والسلام والتعاون المثمر مع شعوب الأرض كافة يشكل ركناً أصيلاً من الإرث الراسخ للقائد المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي فجر في الثاني من ديسمبر عام 1971 ينابيع العطاء والخير الماثلة آثارها اليوم في مختلف أرجاء الدولة؛ بدءاً من النهضة العمرانية وتشييد المدن، والتوظيف الرشيد للموارد الوطنية، والتحديث المتواصل للمرافق والخدمات، مروراً بالاستثمار في بناء الإنسان وإرساء منظومات متقدمة للتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وصولاً إلى تطويع الصحراء وصون البيئة، وتحقيق المعادلة المتوازنة بين الأصالة والمعاصرة، والمضي بعزم لنشر رسائل السلام والوفاق والتنمية والرخاء في شتى أنحاء العالم.

وبيّن معاليه أن الإنجازات الباهرة، التي حققتها دولة الإمارات ترجع في المقام الأول إلى ما يتحلى به قادتها الكرام، منذ عهد القائد المؤسس، من إيمان عميق بالله، وثقة راسخة في الوطن، وتمسك بالتراث العريق والقيم الأصيلة، إلى جانب اليقين التام بالقدرة على مواكبة متغيرات العصر وصناعة حاضر مشرق ومستقبل مزدهر للوطن.

خطى القائد

وأشار معاليه إلى أن الاحتفاء بعيد الاتحاد الخامس والخمسين يعكس التزاماً كاملاً بمواصلة السير على خطى القائد المؤسس، والاهتداء بالرؤية الثاقبة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وفاء بالعهد، وتحقيقاً للوعد، مع الثقة الدائمة بتوفيق الله وتأييده لقيادة الوطن وشعبه، لتبقى الإمارات واحة دائمة للرخاء والازدهار.

ووجّه معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، في كلمته باسم منتدى أبوظبي للسلم، أحر التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات، وكل من اتخذها وطناً، مؤكداً أن عيد الاتحاد فرحة وفكرة؛ ويوم من أيام الله، يستشعر فيه الجميع نعم المولى فيحسنون شكرها، ويتأملون سيرة الآباء المؤسسين لاقتفاء أثرها.



وشهدت الاحتفالية عرض فقرة مرئية بعنوان «رسالة واردة.. الإمارات 2071»، استشرفت المستقبل الزاهر للدولة على لسان شاب إماراتي قادم من عام 2071 يحمل «جواز الاتحاد»، مستعرضاً كيف تحولت الرؤى البعيدة والأحلام الكبيرة في زماننا إلى إنجازات ينعم بها أبناء المستقبل، وموجهاً في ختامها رسالة شكر إلى القيادة الرشيدة، وكل من أسهم في بناء الوطن على قيم الاتحاد والسلام، قبل أن يُختتم الحفل بالتقاط صورة تذكارية جماعية.