أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستذكر فيها بكل تقدير واعتزاز تضحيات أبناء الإمارات الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن ورايته، لتبقى الإمارات شامخة وآمنة.

وقال سموه، إن القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تولي شهداء الوطن وأسرهم مكانة رفيعة، وتحرص على تخليد بطولاتهم لتظل مصدر إلهام للأجيال، امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في نصرة الحق وإعلاء قيم الإنسانية والسلام.

وأضاف سموه أن تضحيات الشهداء تجسّد أصالة شعب الإمارات وما يتحلّى به من شجاعة ووفاء وانتماء، مؤكداً أن بطولاتهم ستبقى مبعث فخر للوطن، وأن ذكراهم ستظل حاضرة في وجدان أبنائه.

ووجّه سموه تحية تقدير إلى أمهات الشهداء وأسرهم، مشيداً بما أبدوه من صبر وثبات، داعياً الله عز وجل أن يتغمّد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.